Як приготувати пісні голубці: рецепт з грибами та гречкою

Хто сказав, що пісні страви не смачні? Приготуйте голубці з гречкою та грибами за нашим рецептом й переконайтеся, що смачніше не буває!

Якщо ви не вживаєте м'яса або готуєтесь до Великого посту – цей рецепт саме для вас. До складу пісних голубців входить гречка та гриби, а тушкується страва у ніжному томатному соусі, який можна приготувати як з домашнього, так і з магазинного соку.

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Голубці з грибами та гречкою легкі у приготуванні, а смакують неймовірно!

Рецепт пісних голубців

Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини. Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води. Цибулю почистьте від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки. Почистьте гриби, помийте водою та наріжте скибочками або невеликими шматочками. Додайте гриби до цибулі та обсмажте до золотистої скоринки. Посипте улюбленими спеціями та перемішайте начинку. Гречку переберіть, залийте кип’ятком та запарте до напівготовності. Змішайте крупу з овочевою засмажкою та начиніть листки капусти. Викладіть голубці на дно каструлі або скляної жаростійкої миски, залийте томатним соком та накрийте кришкою. Готуйте голубці з грибами та гречкою у розігрітій до 180 градусів духовці близько 60-90 хвилин. Подавайте зі сметаною. Смачного!

– 1 качан білокачанної капусти;– 200 г гречки;– 4 цибулини;– 500 мл томатного соку;– 300 г печериць;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.