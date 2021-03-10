Як приготувати пісні голубці: рецепт з грибами та гречкою

Хто сказав, що пісні страви не смачні? Приготуйте голубці з гречкою та грибами за нашим рецептом й переконайтеся, що смачніше не буває!
Якщо ви не вживаєте м'яса або готуєтесь до Великого посту – цей рецепт саме для вас. До складу пісних голубців входить гречка та гриби, а тушкується страва у ніжному томатному соусі, який можна приготувати як з домашнього, так і з магазинного соку.
Читайте також Пісні страви з картоплі: домашні рецепти
Голубці з грибами та гречкою легкі у приготуванні, а смакують неймовірно!
Рецепт пісних голубців
Інгредієнти:
– 1 качан білокачанної капусти;
– 200 г гречки;
– 4 цибулини;
– 500 мл томатного соку;
– 300 г печериць;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте капусту водою, виріжте качан. У великій каструлі закип’ятіть воду, влийте оцту та додайте солі. Опустіть капусту у воду та дайте покипіти 1-2 хвилини.
- Знімайте листки капусти по одному не витягуючи головку з води.
- Цибулю почистьте від лушпиння та наріжте кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте цибулю до золотої скоринки.
- Почистьте гриби, помийте водою та наріжте скибочками або невеликими шматочками. Додайте гриби до цибулі та обсмажте до золотистої скоринки. Посипте улюбленими спеціями та перемішайте начинку.
- Гречку переберіть, залийте кип’ятком та запарте до напівготовності. Змішайте крупу з овочевою засмажкою та начиніть листки капусти.
- Викладіть голубці на дно каструлі або скляної жаростійкої миски, залийте томатним соком та накрийте кришкою.
- Готуйте голубці з грибами та гречкою у розігрітій до 180 градусів духовці близько 60-90 хвилин. Подавайте зі сметаною. Смачного!