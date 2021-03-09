Пісні страви з картоплі: домашні рецепти
Smachno News підготували для вас рецепти смачних пісних страв з картоплі, які ви можете легко приготувати вдома.
Джерело:24 канал
Під час посту пісні страви можуть бути ситними, смачними та корисними. Ми впевненні, що страви з картоплі сподобаються усій родині, їх можна подавати на обід або вечерю.
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Картопляно-морквяні котлети
- Помийте, почистіть картоплю, відваріть, подрібніть у пюре.
- Моркву помийте, натріть на грубій тертці.
- Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем.
- Кріп, помийте, подрібніть ножем.
- У миску викладіть картопляне пюре, додайте моркву, цибулю, кріп, маннну крупу, сіль, перець, перемішайте, сформуйте котлети, обваляйте у борошні.
- На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку.
Картопляна запіканка з томатами та грибами, кабачком
- Помийте, почистіть картоплю, наріжте кільцями, моркву – натріть на грубій тертці.
- У каструлі з окропом відваріть картоплю.
- Томати, кабачок помийте, наріжте напівкільцями.
- Гриби ретельно помийте, наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до рум'яної скоринки.
- Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, додайте олію, сіль, перець, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності.
Картопляний суп-пюре
- Для приготування супу помийте, почистіть від шкірки картоплю, моркву, цибулю, корінь селери, наріжте кубиками.
- Моркву натріть на грубій тертці.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- На пательні з оливковою олією обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки, додайте корінь селери.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У каструлі з окропом відваріть картоплю, додайте цибулю з морквою, сіль, перець, варіть 10-15 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, за допомогою блендера подрібніть суп у пюре.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте з хлібом або грінками. Смачного!
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