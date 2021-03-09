Smachno News підготували для вас рецепти смачних пісних страв з картоплі, які ви можете легко приготувати вдома.

Під час посту пісні страви можуть бути ситними, смачними та корисними. Ми впевненні, що страви з картоплі сподобаються усій родині, їх можна подавати на обід або вечерю.

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Картопляно-морквяні котлети

Інгредієнти:

– 3-4 картоплі;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– кріп;

– оливкова олія;

– 3 столові манної крупи;

– 2 столові ложки борошна;

– сіль, перець.

Помийте, почистіть картоплю, відваріть, подрібніть у пюре. Моркву помийте, натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння, подрібніть ножем. Кріп, помийте, подрібніть ножем. У миску викладіть картопляне пюре, додайте моркву, цибулю, кріп, маннну крупу, сіль, перець, перемішайте, сформуйте котлети, обваляйте у борошні. На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку.

Картопляна запіканка з томатами та грибами, кабачком

Інгредієнти:

– 200 картоплі;

– 1 кабачок;

– 1 томат;

– 2 цибулі;

– оливкова олія;

– 100 грамів грибів;

– сіль, перець.

Помийте, почистіть картоплю, наріжте кільцями, моркву – натріть на грубій тертці. У каструлі з окропом відваріть картоплю. Томати, кабачок помийте, наріжте напівкільцями. Гриби ретельно помийте, наріжте скибочками. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою до рум'яної скоринки. Розігрійте духовку до 150 градусів. У форму для запікання викладіть шарами картоплю, цибулю з морквою, гриби, додайте олію, сіль, перець, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності.

Картопляний суп-пюре

Інгредієнти:

– 3-4 картоплі;

– корінь селери;

– 2 моркви;

– 2 цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– оливкова олія;

– петрушка;

– сіль, перець.