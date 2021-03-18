Смачний зелений салат: рецепт від Ольги Мартиновської

Шеф-кухар та суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла рецепт зеленого салату, який ви можете включити до пісного меню.

Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками рецептом смачного та корисного салату, який можна готувати під час Великого посту. За словами судді пророщені боби машу містять багато поживних речовин, які ви маєте обов'язково спробувати. За бажанням до салату можете додати огірок й інші овочі.

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Рецепт салату

– 200 грамів шпинату;– 100 грамів редиски;– 50 грамів стручкового молодого горошку з паростками (або заморожена стручкова квасоля);– 100 грамів пророщених бобів (маш);– 50 грамів брюсельської капусти;– зелена цибуля;– сіль;– перець.– 50 грамів базиліку;– 100 мілілітрів оливкової олії;– 20 грамів кедрових горіхів;– 1 чайна ложка солі;– лимонний сік;– чорний перець.

Він був створений спеціально для людей, які виходять із Великого посту. Але можна готувати його і під час. Попри те, що салат легкий, він ще і доволі ситний, адже там є пророщені боби машу, – прокоментувала Ольга Мартиновська