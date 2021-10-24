Піца для схуднення: рецепт з вареною курочокою та помідорами
24 жовтня 2021 , 13:28Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Вікторії Смиковської
Піца улюблений фаст-фуд у всьо світі, але якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – це не найкращий варіант для харчування. Нутріціолог та блогерка Вікторія Смиковська поділилася з читачами рецептом улюбленої дієтичної піци з курячим філе. Смакота!
Начинку для піци можете обирати на власний смак. Додавайте курочку, моцарелу, ананаси або болгарський перець, моцарелу або сулугуні. Вийде надзвичайно смачно!
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Рецепт дієтичної піци для схуднення
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Дієтична піца / Фото Вікторії Смиковської
– 220 г цільнозернового борошна;
– 150 г води;
– 1 ч. л. олії авокадо.
Для начинки:
– томатна паста;
– сметана;
– відварене куряче філе;
– помідор;
– ананас;
– моцарела.
Приготування:
- Замісіть тісто з борошна та води, додайте олії.
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту. Викладіть на деко для піци.
- Змастіть корж сметаною та томатною пастою.
- Викладіть нарізану шматочками курку, помідор і ананаси.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 15 хвилин.
- За 2 хвилини до завершення відведеного часу посипте піцу моцарелою та випікайте ще кілька хвилин.
- Готову піцу розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!