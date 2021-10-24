Піца для схуднення: рецепт з вареною курочокою та помідорами

24 жовтня 2021 , 13:28
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Джерело:

інстаграм Вікторії Смиковської

Піца улюблений фаст-фуд у всьо світі, але якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – це не найкращий варіант для харчування. Нутріціолог та блогерка Вікторія Смиковська поділилася з читачами рецептом улюбленої дієтичної піци з курячим філе. Смакота!

Начинку для піци можете обирати на власний смак. Додавайте курочку, моцарелу, ананаси або болгарський перець, моцарелу або сулугуні. Вийде надзвичайно смачно!

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Рецепт дієтичної піци для схуднення

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Дієтична піца / Фото Вікторії Смиковської

Інгредієнти: 
 – 220 г цільнозернового борошна;
 – 150 г води;
 – 1 ч. л. олії авокадо.
Для начинки:
 – томатна паста;
 – сметана;
 – відварене куряче філе;
 – помідор;
 – ананас;
 – моцарела.

Приготування:

  1. Замісіть тісто з борошна та води, додайте олії. 
  1. Розкачайте тісто між двома шарами пергаменту. Викладіть на деко для піци.
  1. Змастіть корж сметаною та томатною пастою.
  1. Викладіть нарізану шматочками курку, помідор і ананаси.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте піцу 15 хвилин.
  1. За 2 хвилини до завершення відведеного часу посипте піцу моцарелою та випікайте ще кілька хвилин.
  1. Готову піцу розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак