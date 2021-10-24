Піца для схуднення: рецепт з вареною курочокою та помідорами

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Піца улюблений фаст-фуд у всьо світі, але якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – це не найкращий варіант для харчування. Нутріціолог та блогерка Вікторія Смиковська поділилася з читачами рецептом улюбленої дієтичної піци з курячим філе. Смакота!