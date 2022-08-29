Піца Маргарита: історія найпопулярнішої піци у світі та класичний рецепт

Список страв практично у кожній піцерії зазвичай відкривається піцою Маргарита. Її склад доволі скромний, але це не завадило їй здобути світову популярність.

Піца Маргарита була створена в 1889 році. Подорожуючи Італією, королева Маргарита Савойська хотіла дізнатися про звичні регіональні страви, які їли її піддані. Коли вона була в Неаполі, місцевий пекар Раффаеле Еспозіто приготував найпростішу страву – піцу, до складу якої, крім тіста, входили лише помідори, сир моцарела та базилік.

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Реакція королеви

Королева відразу помітила, що в цій звичній повсякденній страві присутні три національних кольори Італії: помідорний червоний, сирний білий і зелений базилік. Піца настільки сподобалася королівському подружжю, що її дозволили назвати Маргарита. Найпопулярніший і найпростіший варіант італійської піци називається так й донині. Його можна придбати в кожній піцерії Італії та майже в усьому світі.

Рецепт класичної Маргарити

Час: 2 годин

Порцій: 4

Відома на весь світ піца / Фото unsplash

Інгредієнти:

250 грамів пшеничного борошна;

150 мілілітрів теплої води;

20 мілілітрів оливкової олії;

7 грамів сухих швидкорозчинних дріжджів;

7 грамів солі;

30 грамів цукру;

3 кульки моцарели;

1 банка помідорів без шкірки;

1 ложка томатної пасти;

1 чайна ложка сушеного орегано;

1 ложка оливкової олії;

сіль перець до смаку;

свіжий базилік.

Приготування: