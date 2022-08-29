Піца Маргарита: історія найпопулярнішої піци у світі та класичний рецепт

29 серпня 2022 , 07:07
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Джерело:

Beszamel

Список страв практично у кожній піцерії зазвичай відкривається піцою Маргарита. Її склад доволі скромний, але це не завадило їй здобути світову популярність.

Піца Маргарита була створена в 1889 році. Подорожуючи Італією, королева Маргарита Савойська хотіла дізнатися про звичні регіональні страви, які їли її піддані. Коли вона була в Неаполі, місцевий пекар Раффаеле Еспозіто приготував найпростішу страву – піцу, до складу якої, крім тіста, входили лише помідори, сир моцарела та базилік.

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Реакція королеви

Королева відразу помітила, що в цій звичній повсякденній страві присутні три національних кольори Італії: помідорний червоний, сирний білий і зелений базилік. Піца настільки сподобалася королівському подружжю, що її дозволили назвати Маргарита. Найпопулярніший і найпростіший варіант італійської піци називається так й донині. Його можна придбати в кожній піцерії Італії та майже в усьому світі.

Рецепт класичної Маргарити

Час: 2 годин
Порцій: 4

Відома на весь світ піца / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 250 грамів пшеничного борошна;
  • 150 мілілітрів теплої води;
  • 20 мілілітрів оливкової олії;
  • 7 грамів сухих швидкорозчинних дріжджів;
  • 7 грамів солі;
  • 30 грамів цукру;
  • 3 кульки моцарели;
  • 1 банка помідорів без шкірки;
  • 1 ложка томатної пасти;
  • 1 чайна ложка сушеного орегано;
  • 1 ложка оливкової олії;
  • сіль перець до смаку;
  • свіжий базилік.

Приготування:

  1. Змішайте дріжджі з цукром, водою і кількома столовими ложками борошна. Відставте масу на 30 хвилин.
  2. Через 30 хвилин додайте решту борошна, сіллю та олією, замісіть тісто та дайте йому піднятися протягом години.
  3. Розділіть тісто на 4 частини, розрівняйте корж та розкачайте його.
  4. Перекладіть у деко та знову відставте для підйому приблизно на 30 хвилин.
  5. Тим часом приготуйте соус. Розігрійте оливкову олію на сковороді, томатну пасту, помідори, орегано, сіль і перець. Тушкуйте близько 30 хвилин.
  6. Полийте тісто соусом, додайте нарізану моцарелу, випікайте близько 10 хвилин при 250 градусах.
  7. Подавайте зі свіжим базиліком.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська