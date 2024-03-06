Відмінний смак Італії: як приготувати найвідомішу у світі піцу

Піца Маргарита – класична італійська страва, яка завоювала світ своєю простотою та смаком. Ця піца відома своїм мінімалізмом. Вона складається лише з трьох основних інгредієнтів: томатного соусу, сиру моцарела та оливок.

Назва "Маргарита" виникла на честь королеви Італії Маргарити Савойської, яка, за легендою, полюбляла цю просту, але смачну страву. Ця піца має свої особливості: червоний томатний соус надає їй соковитості та гостроти, сир моцарела тане в роті, створюючи неповторний смак, а оливки створює нотки свіжості та аромату.

Цікаво Звабливий смак моря: рецепт найкращого рибного супу

Піца Маргарита є однією з найпопулярніших у світі, і її рецепт став основою для багатьох інших видів піци.

Рецепт піци Маргарити

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Неймовірна страва / Фото unsplash

– 7 грамів сухих дріжджів;– 450 грамів пшеничного борошна;– 6 чайних ложок оливкової олії;– 3 зубчики часнику;– 400 грамів помідорів у власному соусі;– 500 грамів сиру моцарела;– спеції:– сіль, перець, орегано, базилік.

Приготування:

Сухі дріжджі всипте у 200 мілілітрів теплої води та добре перемішайте. Борошно просійте через сито і змішайте з чайною ложкою солі. Повільно влийте 1 чайну ложку оливкової олії та закваску, а потім з’єднайте всі інші інгредієнти. Викладіть тісто на кондитерську дошку і вимішуйте вручну 10 – 15 хвилин, поки воно не стане однорідним і пухким. Помістіть замішане тісто в миску і натріть його 3 чайними ложками оливкової олії. Потім щільно накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 60 хвилин. Налийте в каструлю 2 чайні ложки оливкової олії, а потім натріть часник. Через 1,5 хвилини додайте столову ложку орегано і чайну ложку базиліка і перемішайте. Додайте пюре і нарізані помідори. Все перемішайте, потім додайте чайну ложку солі і трохи свіжомеленого перцю. Варіть 10 – 15 хвилин на повільному вогні під трохи відкритою кришкою, щоб соус зменшився. Якщо ви любите шматочки помідорів в соусі, їх необов’язково кришити. Натріть сир і помістіть його в миску. Підняте тісто викладіть на деко і повільно розтягуйте до краю. Полийте їх соусом, посипте сиром і додайте трохи орегано. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте приблизно 15 – 20 хвилин. Соус, що залишився, вилийте в миску і подавайте до готової піци.

Корисно знати: як смачно можна приготувати