Відмінний смак Італії: як приготувати найвідомішу у світі піцу
6 березня 2024, 07:40Читать новость на русском
Піца Маргарита – класична італійська страва, яка завоювала світ своєю простотою та смаком. Ця піца відома своїм мінімалізмом. Вона складається лише з трьох основних інгредієнтів: томатного соусу, сиру моцарела та оливок.
Назва "Маргарита" виникла на честь королеви Італії Маргарити Савойської, яка, за легендою, полюбляла цю просту, але смачну страву. Ця піца має свої особливості: червоний томатний соус надає їй соковитості та гостроти, сир моцарела тане в роті, створюючи неповторний смак, а оливки створює нотки свіжості та аромату.
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Піца Маргарита є однією з найпопулярніших у світі, і її рецепт став основою для багатьох інших видів піци.
Рецепт піци Маргарити
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Неймовірна страва / Фото unsplashІнгредієнти:
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 6 чайних ложок оливкової олії;
– 3 зубчики часнику;
– 400 грамів помідорів у власному соусі;
– 500 грамів сиру моцарела;
– спеції:
– сіль, перець, орегано, базилік.
Приготування:
- Сухі дріжджі всипте у 200 мілілітрів теплої води та добре перемішайте.
- Борошно просійте через сито і змішайте з чайною ложкою солі. Повільно влийте 1 чайну ложку оливкової олії та закваску, а потім з’єднайте всі інші інгредієнти.
- Викладіть тісто на кондитерську дошку і вимішуйте вручну 10 – 15 хвилин, поки воно не стане однорідним і пухким.
- Помістіть замішане тісто в миску і натріть його 3 чайними ложками оливкової олії. Потім щільно накрийте плівкою і поставте в тепле місце на 60 хвилин.
- Налийте в каструлю 2 чайні ложки оливкової олії, а потім натріть часник.
- Через 1,5 хвилини додайте столову ложку орегано і чайну ложку базиліка і перемішайте.
- Додайте пюре і нарізані помідори. Все перемішайте, потім додайте чайну ложку солі і трохи свіжомеленого перцю.
- Варіть 10 – 15 хвилин на повільному вогні під трохи відкритою кришкою, щоб соус зменшився. Якщо ви любите шматочки помідорів в соусі, їх необов’язково кришити.
- Натріть сир і помістіть його в миску.
- Підняте тісто викладіть на деко і повільно розтягуйте до краю. Полийте їх соусом, посипте сиром і додайте трохи орегано.
- Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте приблизно 15 – 20 хвилин.
- Соус, що залишився, вилийте в миску і подавайте до готової піци.