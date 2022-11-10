Піца на млинці – простий рецепт з припіканням

10 листопада 2022 , 13:22
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Млинці доволі популярна страва на столі українців. Їх готують з різними начинками, обсмажують в яйці або запікають у солодких вершках. Ми пропонуємо вам спробувати їх з припіканням за рецептом Валентини Саєнко.

Млинці з припіканням – це звичайні, знайомі нам налисники, які смажаться одразу з начинкою на сковорідці. Їх  ще називають – піца на млинці.

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Начинка для них може бути будь-якою: варена чи смажена курка, копчена шинка чи ковбаса, або сир та печериці. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами перевіреним рецептом млинців, а от начинку обрала на свій смак: з куркою, грибами та сиром.

Рецепт млинців з припіканням

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Інгредієнти для млинців:
 – 125 грамів пшеничного борошна;
 – 2 курячих яйця;
 – 175 мілілітрів молока;
 – 175 мілілітрів окропу;
 – сіль;
 – цукор;
 – 30 мілілітрів олії.
Для начинки:
 – тертий твердий сир;
 – відварена курятина;
 – нарізані печериці.

Приготування:

  • Для тіста на млинці перемішайте яйця з цукром і сіллю, влийте молоко. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
  • Влийте до тіста окріп та олію. Перемішайте. Тісто на млинці готове.
  • Начинка на млинці має бути вже готовою, адже далі процес буде доволі швидким.
  • Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте тісто на один млинець на сковорідку. Доки тісто повністю не схопилось на сковорідці, посипаємо начинку: тертий сир, відварена курятина, гриби. Зверху вилийте ще трішки тіста.


Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

  • Зачекайте доки тісто схопиться і обережно перегорніть млинець. Це зручно робити за допомогою тарілки. Смажте ще 1 – 2 хвилини.
  • Млинці готові. Смачного!

Поради від шеф-кухаря

  • Пам'ятайте, щоб млинець не порвався, начинка повинна бути нарізаною не великими шматочками.
  • Не беріть велику сковорідку, чим менший діаметр, тим легше перегортати млинець.
  • Такі млинці можна зробити солодкими: з яблуками чи ягодами.
Автор: Богданна Рибак