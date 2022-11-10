Піца на млинці – простий рецепт з припіканням
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Млинці доволі популярна страва на столі українців. Їх готують з різними начинками, обсмажують в яйці або запікають у солодких вершках. Ми пропонуємо вам спробувати їх з припіканням за рецептом Валентини Саєнко.
Млинці з припіканням – це звичайні, знайомі нам налисники, які смажаться одразу з начинкою на сковорідці. Їх ще називають – піца на млинці.
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Начинка для них може бути будь-якою: варена чи смажена курка, копчена шинка чи ковбаса, або сир та печериці. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами перевіреним рецептом млинців, а от начинку обрала на свій смак: з куркою, грибами та сиром.
Рецепт млинців з припіканням
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
– 125 грамів пшеничного борошна;
– 2 курячих яйця;
– 175 мілілітрів молока;
– 175 мілілітрів окропу;
– сіль;
– цукор;
– 30 мілілітрів олії.
Для начинки:
– тертий твердий сир;
– відварена курятина;
– нарізані печериці.
Приготування:
- Для тіста на млинці перемішайте яйця з цукром і сіллю, влийте молоко. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.
- Влийте до тіста окріп та олію. Перемішайте. Тісто на млинці готове.
- Начинка на млинці має бути вже готовою, адже далі процес буде доволі швидким.
- Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте тісто на один млинець на сковорідку. Доки тісто повністю не схопилось на сковорідці, посипаємо начинку: тертий сир, відварена курятина, гриби. Зверху вилийте ще трішки тіста.
Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Зачекайте доки тісто схопиться і обережно перегорніть млинець. Це зручно робити за допомогою тарілки. Смажте ще 1 – 2 хвилини.
- Млинці готові. Смачного!
Поради від шеф-кухаря
- Пам'ятайте, щоб млинець не порвався, начинка повинна бути нарізаною не великими шматочками.
- Не беріть велику сковорідку, чим менший діаметр, тим легше перегортати млинець.
- Такі млинці можна зробити солодкими: з яблуками чи ягодами.