Піца на млинці – простий рецепт з припіканням

Млинці доволі популярна страва на столі українців. Їх готують з різними начинками, обсмажують в яйці або запікають у солодких вершках. Ми пропонуємо вам спробувати їх з припіканням за рецептом Валентини Саєнко.

Млинці з припіканням – це звичайні, знайомі нам налисники, які смажаться одразу з начинкою на сковорідці. Їх ще називають – піца на млинці.

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Начинка для них може бути будь-якою: варена чи смажена курка, копчена шинка чи ковбаса, або сир та печериці. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами перевіреним рецептом млинців, а от начинку обрала на свій смак: з куркою, грибами та сиром.

Рецепт млинців з припіканням

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6



Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

– 125 грамів пшеничного борошна;– 2 курячих яйця;– 175 мілілітрів молока;– 175 мілілітрів окропу;– сіль;– цукор;– 30 мілілітрів олії.– тертий твердий сир;– відварена курятина;– нарізані печериці.

Приготування:

Для тіста на млинці перемішайте яйця з цукром і сіллю, влийте молоко. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.

Влийте до тіста окріп та олію. Перемішайте. Тісто на млинці готове.

Начинка на млинці має бути вже готовою, адже далі процес буде доволі швидким.

Сковорідку розігрійте та змастіть олією. Вилийте тісто на один млинець на сковорідку. Доки тісто повністю не схопилось на сковорідці, посипаємо начинку: тертий сир, відварена курятина, гриби. Зверху вилийте ще трішки тіста.



Млинці з припіканням / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Зачекайте доки тісто схопиться і обережно перегорніть млинець. Це зручно робити за допомогою тарілки. Смажте ще 1 – 2 хвилини.

Млинці готові. Смачного!

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