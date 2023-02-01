Піца на сковорідці: не відмовляйте собі у задоволенні

1 лютого 2023, 14:14
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Навіть, якщо немає світла у квартирі, обід буде за розкладом. Готуємо смачну піцу на сковорідці.

Піца на сковороді – ідеальне рішення для смачного сніданку, обіду чи вечері. Байдуже, чи є світло в домі (за умови, що у вас газова плита), адже смачна страва буде готова за лічені хвилини.

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Загалом, технологія приготування страви не відрізняється від оригіналу, але запікати тісто потрібно не в духовці, а на сковорідці. Начинки обирайте на смак: з куркою, рибою, ковбаскою чи сиром. Смачно буде, щоб ви не обрали.

Рецепт піци на сковорідці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – яйце;
 – 200 грамів кефіру;
 – 2 чайні ложки цукру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 350 грамів борошна;
 – 1/3 чайної ложки соди;
 – 1 чайна ложка розпушувача
 – 2 столові ложки олії.
Для начинки:
 – томатний соус;
 – італійські трави;
 – сир;
 – ковбаска;
 – маслини;
 – кукурудза консервована.

Приготування:

  • ️Яйце з'єднуємо з кефіром, сіллю і цукром, змішуємо. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач. Замішуємо тісто, борошно має бути повністю зволожене.
  • Додаємо олію, перекладаємо тісто на поверхню і вимішуємо 2 – 3 хвилини.Тісто має бути м'яке і зовсім злегка липнути до рук, не забивайте його, бо буде не пухке.

  • ️Кладемо тісто в миску змащену олією і залишаємо на 30 хвилин. Після відстоювання готове воно буде м'яким і еластичним.
  • ️Розділяємо тісто на дві частини, в залежності від того, яку за товщиною піцу ви хочете. Борошном присипаємо поверхню, розкачуємо тісто в коло 26 сантиметрів діаметром.
  • Викладаємо його на сковороду під кришкою готуємо 5 хвилин. Перевертаємо, корж має бути рум'яним.
  • На підрум'янену частину викладаємо начинку, накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.
  • ️Готову піцу відразу подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак