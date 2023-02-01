Піца на сковорідці: не відмовляйте собі у задоволенні
1 лютого 2023, 14:14Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Навіть, якщо немає світла у квартирі, обід буде за розкладом. Готуємо смачну піцу на сковорідці.
Піца на сковороді – ідеальне рішення для смачного сніданку, обіду чи вечері. Байдуже, чи є світло в домі (за умови, що у вас газова плита), адже смачна страва буде готова за лічені хвилини.
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Загалом, технологія приготування страви не відрізняється від оригіналу, але запікати тісто потрібно не в духовці, а на сковорідці. Начинки обирайте на смак: з куркою, рибою, ковбаскою чи сиром. Смачно буде, щоб ви не обрали.
Рецепт піци на сковорідці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
– яйце;
– 200 грамів кефіру;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 350 грамів борошна;
– 1/3 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка розпушувача
– 2 столові ложки олії.
Для начинки:
– томатний соус;
– італійські трави;
– сир;
– ковбаска;
– маслини;
– кукурудза консервована.
Приготування:
- ️Яйце з'єднуємо з кефіром, сіллю і цукром, змішуємо. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач. Замішуємо тісто, борошно має бути повністю зволожене.
- Додаємо олію, перекладаємо тісто на поверхню і вимішуємо 2 – 3 хвилини.Тісто має бути м'яке і зовсім злегка липнути до рук, не забивайте його, бо буде не пухке.
- ️Кладемо тісто в миску змащену олією і залишаємо на 30 хвилин. Після відстоювання готове воно буде м'яким і еластичним.
- ️Розділяємо тісто на дві частини, в залежності від того, яку за товщиною піцу ви хочете. Борошном присипаємо поверхню, розкачуємо тісто в коло 26 сантиметрів діаметром.
- Викладаємо його на сковороду під кришкою готуємо 5 хвилин. Перевертаємо, корж має бути рум'яним.
- На підрум'янену частину викладаємо начинку, накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.
- ️Готову піцу відразу подавайте до столу.
Смачного!