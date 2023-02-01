Піца на сковорідці: не відмовляйте собі у задоволенні

Навіть, якщо немає світла у квартирі, обід буде за розкладом. Готуємо смачну піцу на сковорідці.

Піца на сковороді – ідеальне рішення для смачного сніданку, обіду чи вечері. Байдуже, чи є світло в домі (за умови, що у вас газова плита), адже смачна страва буде готова за лічені хвилини.

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Загалом, технологія приготування страви не відрізняється від оригіналу, але запікати тісто потрібно не в духовці, а на сковорідці. Начинки обирайте на смак: з куркою, рибою, ковбаскою чи сиром. Смачно буде, щоб ви не обрали.

Рецепт піци на сковорідці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

– яйце;– 200 грамів кефіру;– 2 чайні ложки цукру;– 1 чайна ложка солі;– 350 грамів борошна;– 1/3 чайної ложки соди;– 1 чайна ложка розпушувача– 2 столові ложки олії.– томатний соус;– італійські трави;– сир;– ковбаска;– маслини;– кукурудза консервована.

Приготування:

️Яйце з'єднуємо з кефіром, сіллю і цукром, змішуємо. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач. Замішуємо тісто, борошно має бути повністю зволожене.

Додаємо олію, перекладаємо тісто на поверхню і вимішуємо 2 – 3 хвилини.Тісто має бути м'яке і зовсім злегка липнути до рук, не забивайте його, бо буде не пухке.

️Кладемо тісто в миску змащену олією і залишаємо на 30 хвилин. Після відстоювання готове воно буде м'яким і еластичним.

️Розділяємо тісто на дві частини, в залежності від того, яку за товщиною піцу ви хочете. Борошном присипаємо поверхню, розкачуємо тісто в коло 26 сантиметрів діаметром.

Викладаємо його на сковороду під кришкою готуємо 5 хвилин. Перевертаємо, корж має бути рум'яним.

На підрум'янену частину викладаємо начинку, накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.

️Готову піцу відразу подавайте до столу.

Смачного!