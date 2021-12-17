Піца на сковорідці за 5 хвилин: смачно, пальчики оближеш
17 грудня 2021 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Ну хто ж не любить піцу? А якщо вона ще й домашня – смакота! Ми підготували для вас рецепт швидкої піци на сковорідці, яка сподобається всій родині.
До начинки можна додавати будь-які інгредієнти: ковбаску, відварену курочку або шинку, помідори, солодкий перець – все, що є у холодильнику. Рясно посипте страву тертим сиром та подавайте до столу.
Читайте також Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону
Рецепт піци на сковорідці за 5 хвилин
- Час: 5 – 15 хвилин
- Порції: 2
Скріншот з відео
– 1 лаваш;
– 5 сирих яєць;
– 100 грамів сметани;
– сіль;
– ковбаса (відварна курка або шинка);
– помідор;
– твердий сир.
Приготування:
- Підготуйте сковорідку діаметром 28 – 30 сантиметрів. Розігрійте її з невеликою кількістю олію.
- Наріжте дрібно соломкою лаваш. Викладіть на сковорідку.
- Окремо збийте яйця та сметану. Вилийте суміш на лаваш.
Скріншот з відео
- Викладіть на основу нарізану ковбаску, помідори та рясно посипте все тертим сиром.
- Накрийте сковорідку з піцою кришкою та готуйте страву до готовності (5 – 7 хвилин). Сир повинен повністю розтопитися, а основа – спектися.
Скріншот з відео
- Готову піцу перекладіть на таріль та наріжте порційними шматочками.
Скріншот з відео
Смачного!
Відеорецепт приготування піци на сковорідці від Лілії Цвіт: