Найкращий перекус за 5 хвилин: піца на сковороді за простим рецептом Ектора Хіменеса-Браво
13 листопада 2023, 20:52Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Приготуйте піцу на основі тортильї за рецептом шеф-кухаря й судді телепроєкту "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво. Для цього вам треба всього 5 хвилин та прості інгредієнти.
Хоч це й не автентична італійська піца, для якої знадобиться набагато більше часу, проте смак буде неперевершеним. Окрім цього, рецепт настільки простий, що з ним впорається навіть дитина.
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Піца на сковороді від Ектора Хіменеса-Браво – покроковий рецепт
- Час: 5 хвилин + 5 хвилин на підготовку
- Порції: 1
– 40 грамів салямі;
– 100 грамів моцарели;
– 3 слайси бекону;
– 2 столові ложки томатного соусу;
– 2 тортильї.
Приготування:
- Кружальця салямі викладіть на пательню по колу та підсмажте.
- Притрусіть ковбасу натертим сиром. Коли він розплавиться, додайте бекон і томатний соус.
- Накрийте начинку тортильєю, почекайте хвилинку та витягніть піцу на тарілку начинкою догори.
- Накрийте другою тортильєю та поверніть піцу на пательню. Накрийте кришкою або тарілкою та прогрійте все разом ще хвилину.