Що можна зробити з пелюсток півонії: як заготовити її на зиму – сушимо і консервуємо

Півонія – це не тільки надзвичайно красива та ароматна квітка, її ще можна використовувати у напоях та стравах. Заготовити її на зиму дуже легко та просто.

Ніжні та такі чарівні півонії здавна використовують на кухні. З них можна приготувати чай, варення, а також додати у випічку.

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Чай з півонії

Пелюстки півонії можна заварювати самостійно, в такому випадку напій буде ароматним, ніжним, кисло-солодким. Також цю ароматну квітку можна додати в улюблений чай: чорний, білий чи зелений. Ви отримаєте неперевершений смак та аромат.

Пелюстки півонії надзвичайно ароматні / Фото unsplash

Як засушити

Пелюстки півонії можна сушити, як у спеціальних сушарках, так і "бабусиним методом" на газеті.

З бутона півонії оберіть пелюстки та розкладіть їх на газету чи дерев'яну дошку. Помістіть їх у темне провітрюване приміщення або на вулиці в тіні. Періодично їх слід ворушити для рівномірності висушування.

У спеціальних сушарках для овочів і фруктів – також рівномірним шаром розкладіть та сушіть кілька годин.

Правила консервації

Півонії для варення можна використовувати будь-якого сорту, лише б вони не були зів’ялими. Краще за все використовувати квіти, де бутони ще не повністю розкрилися.

Якщо ви хочете, щоб варення з півоній довго не псувалося, розкладайте його у попередньо добре вимиті і простерилізовані банки.

Рецепт варення з півонії

Час: 1 година

1 година Порцій: пів літрова банка

Неймовірний смак та аромат / Фейсбук Галини Обущак

– 1 склянка пелюсток півонії;– 1 склянка цукру;– 1 столова ложка лимонного соку;– 100 мілілітрів холодної води.

Приготування:

Переберіть пелюстки та промийте, обсушіть.

У чашу кухонного комбайна з насадкою металевий ніж, помістіть пелюстки, разом з цукром та лимонним соком. Подрібніть усе до стану каші. Якщо у вас немає такого девайса, перетріть усі інгредієнти руками.

Перекладіть у сотейник та додайте воду.

Помішуючи, доведіть до кипіння і проваріть 2 – 3 хвилини.

Гарячими перекладіть у стерилізовані банки та закрийте.

Зберігайте у холодильнику.

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