Альтернатива класичному плову від Дмитра Горовенка: швидкий рецепт страви в сковорідці

Відомий український шеф-кухар Дмитро Горовенко пропонує приготувати смачний та легкий варіант сучасного плову на сковорідці з булгуром та телятиною. Як саме зробити звичайну страву вишуканою та низькокалорійною читайте у матеріалі Smachno News.

Джерело: інстаграм Дмитра Горовенка

Шеф-кухар Дмитро Горовенко підготував для своїх підписників у соцмережі інстаграм простий рецепт плову на сучасний лад. Вона на 50% легша у приготуванні, більш того, вона 100% готується в сковорідці.

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Хоч Дмитро Горовенко зазначив, що це не зовсім класичний рецепт плову, а точніше альтернатива цій улюбленій багатьма страві.

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Шеф-кухар відзначив, що такий рецепт плову можна вважати навіть корисним та здоровим. Отож, готуймо разом!

Як приготувати дієтичний плов

Ретельно миємо м'ясо, заправляємо його спеціями та сіллю, вливаємо соєвий соус та перемішуємо. Коли телятина настоялася близько 10-15 хвилин слід обсмажити її на сковорідці до золотистої скоринки. Наріжте зелень, часник, моркву та чорнослив, додайте до м'яса та продовжуйте обсмажувати інгредієнти для плову. Додайте дрібно нарізаної цибулі та томату – перемішайте. Висипте булгур на овочі з м'ясом, залийте водою та накрийте кришкою. Додайте вершкового масла та продовжуйте готувати плов під кришкою. Коли вся вода википить, а булгру стане м'яким наша страва готова до подачі на стіл. Рясно посипте плов на сковорідці зеленню – смачного!

– 300 г телятини;– 200 г булгуру;– 50 г чорносливу;– 1 морквина;– 3 зубчики часнику;– 4 ст. л олії;– спеції на ваш смак (трави з сіллю, розмарин, чорний перець);– 4 ст. л соєвого соусу;– зелень петрушки;– 1 бланшований томат.