Як приготувати плов з курагою: рецепт від Євгена Клопотенка

Талановитий шеф-кухарь Євген Клопотенко поділився з читачами альтернативним рецептом надзвичайно смачного плову з курагою та арахісом. Запишіть собі рецепт.

Плов з рису – одна з найпопулярніших страв східної кухні, зокрема в Узбекистані, Ірані, Туреччині, Індії. Страву готують з будь-яким м'ясом – куркою, свининою, яловичиною або вегетаріанський з додаванням ароматних спецій та овочів.

Євген Клопотенко пропонує приготувати плов зі свининою, курагою та спеціями – ідеальне поєднання для цієї страви. Солодкий, розсипчастий та ароматний плов, який сподобається усім.

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Рецепт плову з курагою

Помийте моркву, цибулю почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Зріжте ножем нижню частину часнику. М'ясо наріжте великими кубиками. У глибокому сотейнику з соняшниковою олією обсмажте м'ясо декілька хвилин. Додайте моркву, цибулю, часник, курагу. Далі – додайте сіль, перець, дрібку зерен фенхелю, зерна зіри, обсмажуйте ще протягом 3-4 хвилин. Викладіть рис, залийте водою. Зніміть з вогню, накрийте кришкою, відправте запікатись у розігріту до температури 180 градусів духовку на 40 хвилин. В готовий плов додайте арахіс. Перед подачею задекоруйте подрібненою петрушкою. Смачного!

– 400 грамів рису (басматі);– 800 грамів свинини;– 150 грамів кураги;– 100 грамів моркви;– 150 грамів цибулі;– 1 часник;– 1 дрібка зерна фенхелю;– 1 дрібка зіри;– 800 мілілітрів води;– 50-70 грамів арахісу;– 1 столова ложка соняшникової олії;– сіль.

Рецепт плову від Євгена Клопотенка у відео: