Як у найкращій кондитерській: здивуйте рідних культовим тортом "Пані Валевська" – рецепт з відео
Джерело:Лілія Цвіт
"Пані Валевська" – обожнюваний поляками пляцок з бізе і горішками. Цей розкішний десерт припаде до смаку навіть вибагливому ласуну.
Цей торт зовсім не важко пекти. Скористайтеся цим перевіреним рецептом від відомої кулінарки Лілії Цвіт.
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Торт "Пані Валевська"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів джему зі смородини;
– 50 грамів волоських горіхів чи мигдалю;
– 220 – 250 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 50 грамів цукру;
– 3 жовтки.
Меренга:
– 120 грамів цукрової пудри;
– 4 білки;
– половина столової ложки крохмалю.
Крем:
– 250 мілілітрів молока;
– 50 грамів цукру;
– ванільний цукор до смаку;
– 1 столова ложка крохмалю;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 жовток;
– 100 грамів вершкового масла.
Приготування:
- У глибоку миску висипте більшу частину борошна, розпушувач і м'яке вершкове масло. Перетріть інгредієнти виделкою, після чого додайте цукор і жовтки. Замісіть тісто, додаючи борошно, яке залишилося. Розділіть тісто на 2 частини.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть тісто. Рівномірно розподіліть його по поверхні. Сформуйте два коржі. Можна також зробити один великий корж і розрізати його вже після випікання.
- Для меренги яєчні білки добре збийте. Додайте цукрову пудру, продовжуючи збивати суміш. Всипте крохмаль і акуратно перемішайте.
- Розігрійте духову шафу до 180 градусів. Зверху на тісто ложкою викладіть джем. Далі на джем акуратно викладіть меренгу і посипте подрібненими горіхами. Випікайте коржі близько 40 – 50 хвилин.
- У невелику каструлю вилийте молоко. Далі додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль, борошно і жовток. Ретельно все перемішайте і варіть на слабкому вогні до загусання. Постійно помішуйте суміш, щоб не допустити пригорання. Після того, як суміш загусне, зніміть з вогню і дайте охолонути. Після цього в збите вершкове масло поступово додайте крем, продовжуючи збивати.
- Вийміть коржі з духовки й дайте їм охолонути. Дуже акуратно намастіть один із коржів кремом, а другий корж покладіть зверху. Після цього поставте торт у холодильник на кілька годин або на ніч.