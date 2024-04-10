Неймовірний пляцок від Лілії Цвіт на Великдень: як приготувати "Моцарт" з вишнями та горіхами

10 квітня 2024, 06:10
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Джерело:

Ютуб Лілія Цвіт

Створення ідеального торта – це справжнє кулінарне мистецтво, що вимагає не лише вмінь та навичок, а й частку творчості та фантазії. Для Великодня слід використовувати лише добірні рецепти.

Цей рецепт ідеально поєднує в собі ніжність шоколадного бісквіта, хрусткість горіхового коржа та кислинку консервованих вишень, створюючи справжній шедевр смаку. Та найголовніше – ви можете з легкістю втілити цей рецепт у життя, навіть якщо ви не професійний кухар.

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"Моцарт" з вишнями та горіхами

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти (для форми 25×25 см):
шоколадний корж:
– 330 грамів борошна;
– 60 грамів какао;
– 15 грамів розпушувача;
– 6 штук яєць;
– 220 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 150 мілілітрів молока;
– 75 мілілітрів рафінованої олії;
– 75 грамів вершкового масла;
горіховий корж:
– 5 штук білків;
– 230 грамів волоських горіхів;
– 85 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 30 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
крем:
– 5 штук жовтків;
– 850 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 грамів горіхової пасти (типу "Нутелла");
– 250 грамів вишні у власному соці. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції.

Приготування:

  1. Шоколадний бісквіт випікаємо 45 хвилин при 170°C, а горіховий — 50 хвилин на 160°C.
  2. Крем ділимо на дві порції — одну третину та одну четверту. У четверту частину додаємо шоколадну стружку.
  3. На третій рівень торта викладаємо вишні з компоту та покриваємо їх кремом зі стружкою. Зверху кладемо останній корж та залишаємо торт настоятись 12 годин.
  4. Для фінального штриха поливаємо верх торта шоколадною глазур'ю.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська