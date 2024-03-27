Свекруха вимагатиме рецепт: пляцок на Великдень з яблуками та сиром

Балканський пляцок з яблуками, сиром, маком і горіхами дуже смакуватиме, а гості точно проситимуть у вас рецепт. Цей ніжний десерт прекрасно доповнить світле свято Великодня.

Цей пляцок справжня родзинка для святкового столу. Він поєднує в собі ніжність та свіжість яблук з ароматом та ніжністю сиру, створюючи неповторний смак.

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Балканський пляцок з яблуками та сиром

Час: 2 години

2 години Порцій: 8

– 300 грамів борошна;– дрібка солі;– 2 столові ложки олії;– 150 мілілітрів води кімнатної температури;– 80 грамів м’якого вершкового масла;– 250 грамів борошна;– 1 яйце;– 1 чайна ложка цукру;– 3 столові ложки вершків 30-33% або сметани;– дрібка солі;– 1 столова ложка родзинок;– 500 грамів сиру кисломолочного;– 6 столових ложок цукру;– 1 пакет ванільного цукру;– 1 яйце;– 3 столові ложки сметани;– 200 грамів маку;– 100 мілілітрів молока кип’яченого;– 100 грамів цукру;– пів столової ложки кориці;– 4 яблука;– 2 столові ложки цукру;– пів столової ложки кориці;– цедра з половини лимона;– 150 – 200 грамів волоських горіхів;– 4 столові ложки цукру;– 3 столові ложки сметани для змащування;– цукрова пудра.

Приготування:

Готуємо прісне тісто. У мисці з'єднайте борошно, сіль, олію та воду. Замісіть тісто, накрийте ємкість харчовою плівкою та залишіть "відпочивати" при кімнатній температурі на 1 годину. Для пісочного тіста зазделегідь вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Додайте до нього борошно. Перетріть все руками у крихту. В окремій мисці яйце збийте з цукром, додайте до тіста і ще влийте сметану або вершки та дрібку солі. Замісіть еластичне тісто та помістіть його в холодильник на 40 – 60 хвилин. Тепер черга сирної начинки. Перетріть сир блендером. Додайте до нього яйце, класичний та ванільний цукор, сметану. Перебийте масу блендером до однорідності. Запарте родзинки та охолодіть їх. Додайте до сирної маси та ретельно перемішайте. Тепер – макова начинка. Мак запарте кип’яченим молоком та залишіть під кришкою на 10 – 15 хвилин. Перетріть мак, додайте цукор та корицю. Все перемішайте. Яблука ретельно помийте та почистіть. Натріть на терці, відіжміть сік, додайте цедру лимона, корицю та цукор, перемішайте. Горіхи почистіть та подрібніть. Підсушіть їх на сковорідці, постійно помішуючи. Форму 24 на 25 сантиметри змастіть олією. Пісочне тісто розкачайте на борошні, викладіть у форму та сформуйте бортики. Зробіть надколи виделкою. Покладіть форму у холодильник. Прісне тісто розріжте на 8 рівних частинок, тонко розкачайте круглі пласти до розміру форми. Пісочне тісто змастіть розтопленим маслом. Викладіть половину макової начинки. Накрийте тоненьким пластом прісного тіста і змастіть маслом. Викладіть половину сирної начинки та розрівняйте. Знову пласт прісного тіста і масло, насипте половину горішків і 2 столові ложки цукру. Далі знову тісто і масло, яблучна начинка. Прісне тісто і масло. Далі повторіть всі шари так само. Верх торта змастіть сметаною. Випікайте у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно на 60 – 70 хвилин. Готовий пляцок покладіть у холодильник на кілька годин, а потім посипте цукровою пудрою.