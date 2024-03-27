Свекруха вимагатиме рецепт: пляцок на Великдень з яблуками та сиром
27 березня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Господинька
Балканський пляцок з яблуками, сиром, маком і горіхами дуже смакуватиме, а гості точно проситимуть у вас рецепт. Цей ніжний десерт прекрасно доповнить світле свято Великодня.
Цей пляцок справжня родзинка для святкового столу. Він поєднує в собі ніжність та свіжість яблук з ароматом та ніжністю сиру, створюючи неповторний смак.
Цікаво Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Балканський пляцок з яблуками та сиром
- Час: 2 години
- Порцій: 8
– 300 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії;
– 150 мілілітрів води кімнатної температури;
пісочне тісто:
– 80 грамів м’якого вершкового масла;
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки вершків 30-33% або сметани;
– дрібка солі;
сирна начинка:
– 1 столова ложка родзинок;
– 500 грамів сиру кисломолочного;
– 6 столових ложок цукру;
– 1 пакет ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки сметани;
макова начинка:
– 200 грамів маку;
– 100 мілілітрів молока кип’яченого;
– 100 грамів цукру;
– пів столової ложки кориці;
яблучна начинка:
– 4 яблука;
– 2 столові ложки цукру;
– пів столової ложки кориці;
– цедра з половини лимона;
горіхова начинка:
– 150 – 200 грамів волоських горіхів;
– 4 столові ложки цукру;
додатково:
– 3 столові ложки сметани для змащування;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Готуємо прісне тісто. У мисці з'єднайте борошно, сіль, олію та воду.
- Замісіть тісто, накрийте ємкість харчовою плівкою та залишіть "відпочивати" при кімнатній температурі на 1 годину.
- Для пісочного тіста зазделегідь вийміть масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Додайте до нього борошно.
- Перетріть все руками у крихту.
- В окремій мисці яйце збийте з цукром, додайте до тіста і ще влийте сметану або вершки та дрібку солі.
- Замісіть еластичне тісто та помістіть його в холодильник на 40 – 60 хвилин.
- Тепер черга сирної начинки. Перетріть сир блендером. Додайте до нього яйце, класичний та ванільний цукор, сметану. Перебийте масу блендером до однорідності.
- Запарте родзинки та охолодіть їх.
- Додайте до сирної маси та ретельно перемішайте.
- Тепер – макова начинка. Мак запарте кип’яченим молоком та залишіть під кришкою на 10 – 15 хвилин. Перетріть мак, додайте цукор та корицю.
- Все перемішайте.
- Яблука ретельно помийте та почистіть.
- Натріть на терці, відіжміть сік, додайте цедру лимона, корицю та цукор, перемішайте.
- Горіхи почистіть та подрібніть. Підсушіть їх на сковорідці, постійно помішуючи.
- Форму 24 на 25 сантиметри змастіть олією.
- Пісочне тісто розкачайте на борошні, викладіть у форму та сформуйте бортики.
- Зробіть надколи виделкою. Покладіть форму у холодильник.
- Прісне тісто розріжте на 8 рівних частинок, тонко розкачайте круглі пласти до розміру форми.
- Пісочне тісто змастіть розтопленим маслом. Викладіть половину макової начинки.
- Накрийте тоненьким пластом прісного тіста і змастіть маслом.
- Викладіть половину сирної начинки та розрівняйте.
- Знову пласт прісного тіста і масло, насипте половину горішків і 2 столові ложки цукру.
- Далі знову тісто і масло, яблучна начинка.
- Прісне тісто і масло. Далі повторіть всі шари так само.
- Верх торта змастіть сметаною.
- Випікайте у розігрітій духовці до 180 градусів приблизно на 60 – 70 хвилин.
- Готовий пляцок покладіть у холодильник на кілька годин, а потім посипте цукровою пудрою.