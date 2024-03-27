Ніжний аромат та гіркуватий присмак перетворює цей торт на особливий десерт. Консервовані персики – чудовий додаток до будь-якого великоднього десерту. Вони додають солодкість і сочність, що прекрасно поєднуються з маком.
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Торт з маком та шматочками персиків (або манго)
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте яйця при кімнатній температурі або в мисці з теплою водою.
- Вистеліть форму для випікання з розміром дна приблизно 22 на 33 сантиметри папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Додайте 2 цілі яйця до жовтків і збивайте з цукром до утворення пишної маси приблизно 10 хвилин.
- Додайте борошно та розпушувач через сито, бажано 3 порціями, кожного разу перемішуючи на мінімальній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються.
- Вилийте тісто у форму і поставте в духовку приблизно на 15 хвилин. Після охолодження вийміть з форми та повністю остудіть.
- Збийте яєчні білки до стійкого стану, потім поступово додайте цукор, по одній ложці за раз, продовжуючи збивати.
- Додайте борошно, змішане з маком і розпушувачем, і перемішайте ложкою.
- Викладіть в деко, застелене папером, і випікайте 15 хвилин. Вийміть з духовки і остудіть.
- Наступний крок – закип’ятіть у каструлі 2 склянки води, зніміть з вогню, додайте желе та розчиніть, помішуючи. Охолодіть.
- Добре охолоджені вершки збийте з цукровою пудрою до міцної піни.
- Зменшіть швидкість міксера та влийте повністю охолоджене (холодне), але рідке желе та перемішайте до однорідності.
- Змішайте з подрібненим манго або зцідженими й нарізаними персиками.
- Складаємо торт. Бісквіт розріжте уздовж навпіл. Помістіть нижню частину назад у вистелену папером форму.
- Намажте половиною суміші, викладіть маковий корж, потім викладіть другу половину маси і нарешті накрийте другою половиною бісквіта.
- Поставте в холодильник до застигання суміші (приблизно 1 годину). Перед нарізкою посипте цукровою пудрою.