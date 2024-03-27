Ніжний аромат та гіркуватий присмак перетворює цей торт на особливий десерт. Консервовані персики – чудовий додаток до будь-якого великоднього десерту. Вони додають солодкість і сочність, що прекрасно поєднуються з маком.

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Торт з маком та шматочками персиків (або манго)

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

бісквіт:

– 8 жовтків;

– 2 цілих яйця;

– пів склянки цукру;

– пів склянки борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

маковий шар:

– 8 яєчних білків;

– 1 стакан цукру;

– пів склянки борошна;

– пів склянки маку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

начинка:

– 2 лимонних желе;

– 500 мілілітрів вершків 30% (дуже холодних);

– 5 столових ложок цукрової пудри;

– 1 склянка нарізаного манго або консервованих персиків.

Приготування:

Розігрійте яйця при кімнатній температурі або в мисці з теплою водою. Вистеліть форму для випікання з розміром дна приблизно 22 на 33 сантиметри папером для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів. Додайте 2 цілі яйця до жовтків і збивайте з цукром до утворення пишної маси приблизно 10 хвилин. Додайте борошно та розпушувач через сито, бажано 3 порціями, кожного разу перемішуючи на мінімальній швидкості, поки інгредієнти не з'єднаються. Вилийте тісто у форму і поставте в духовку приблизно на 15 хвилин. Після охолодження вийміть з форми та повністю остудіть. Збийте яєчні білки до стійкого стану, потім поступово додайте цукор, по одній ложці за раз, продовжуючи збивати. Додайте борошно, змішане з маком і розпушувачем, і перемішайте ложкою. Викладіть в деко, застелене папером, і випікайте 15 хвилин. Вийміть з духовки і остудіть. Наступний крок – закип’ятіть у каструлі 2 склянки води, зніміть з вогню, додайте желе та розчиніть, помішуючи. Охолодіть. Добре охолоджені вершки збийте з цукровою пудрою до міцної піни. Зменшіть швидкість міксера та влийте повністю охолоджене (холодне), але рідке желе та перемішайте до однорідності. Змішайте з подрібненим манго або зцідженими й нарізаними персиками. Складаємо торт. Бісквіт розріжте уздовж навпіл. Помістіть нижню частину назад у вистелену папером форму. Намажте половиною суміші, викладіть маковий корж, потім викладіть другу половину маси і нарешті накрийте другою половиною бісквіта. Поставте в холодильник до застигання суміші (приблизно 1 годину). Перед нарізкою посипте цукровою пудрою.

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