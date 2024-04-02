Готуємо пляцок з яблуками: рецепт, який вдасться у кожного

2 квітня 2024, 19:10
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Джерело:

mniammniam

Яблука – універсальні фрукти, які у кожній коморі. З них можна приготувати смачний та вишуканий десерт.

Наближаються свята, і кожна господиня шукає, чим солоденьким пригостити своїх гостей. Пляцок з яблуками – освіжаючий та дуже соковий, тому він припаде до смаку усім.

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Пляцок з яблуками

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 20 грамів маргарину;
– 40 грамів борошна;
– 4 жовтки;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 ванільний цукор;
яблучна маса:
– 1 кілограм яблук;
– пів чайної ложки кориці;
– 1 столова ложка цукру;
білкова маса:
– 4 білки;
– 20 грамів цукрової пудри;
– щіпка солі.

Приготування:

  1. На кондитерську дошку просійте борошно, потім порубайте масло і з’єднати його з цукровою пудрою і розпушувачем.
  2. Додайте яйця і замісіть напівпісочне тісто.
  3. Відкладіть трохи тіста для крихти і збережіть його на кінець. Залишок тіста розкачайте і викладіть на деко.
  4. Потім почистіть яблука і натріть їх на крупній тертці.
  5. Змішайте їх з цукром і корицею і викладіть на пиріг.
  6. Потім зробіть білкову піну: білки збийте з дрібкою солі до міцної піни і додайте цукрову пудру. перемішуйте до утворення міцної піни.
  7. Нарешті натерти на крупній тертці решту тіста і посипте нею тісто. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська