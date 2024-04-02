Готуємо пляцок з яблуками: рецепт, який вдасться у кожного
2 квітня 2024, 19:10Читать новость на русском
Джерело:mniammniam
Яблука – універсальні фрукти, які у кожній коморі. З них можна приготувати смачний та вишуканий десерт.
Наближаються свята, і кожна господиня шукає, чим солоденьким пригостити своїх гостей. Пляцок з яблуками – освіжаючий та дуже соковий, тому він припаде до смаку усім.
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Пляцок з яблуками
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
тісто:
– 20 грамів маргарину;
– 40 грамів борошна;
– 4 жовтки;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 ванільний цукор;
яблучна маса:
– 1 кілограм яблук;
– пів чайної ложки кориці;
– 1 столова ложка цукру;
білкова маса:
– 4 білки;
– 20 грамів цукрової пудри;
– щіпка солі.
Приготування:
- На кондитерську дошку просійте борошно, потім порубайте масло і з’єднати його з цукровою пудрою і розпушувачем.
- Додайте яйця і замісіть напівпісочне тісто.
- Відкладіть трохи тіста для крихти і збережіть його на кінець. Залишок тіста розкачайте і викладіть на деко.
- Потім почистіть яблука і натріть їх на крупній тертці.
- Змішайте їх з цукром і корицею і викладіть на пиріг.
- Потім зробіть білкову піну: білки збийте з дрібкою солі до міцної піни і додайте цукрову пудру. перемішуйте до утворення міцної піни.
- Нарешті натерти на крупній тертці решту тіста і посипте нею тісто. Поставте пиріг в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте близько 50 хвилин.