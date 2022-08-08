Шакшука – популярна пряна страва з помідорів та яєць, яку традиційно готують в Ізраїлі. Її, без перебільшення, готувати кілька хвилин.

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Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом страви та відзначив, що саме він є близьким до оригіналу. Пікантності шашкшуці додає гострий перець чилі, зіра та мелена паприка. Жовток в яйці обов'язково має бути рідким.

Рецепт класичної шакшуки

Час: 5 – 10 хвилин

5 – 10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 50 грамів цибулі;

– 5 грамів перцю чилі;

– 10 грамів часнику;

– 2 – 5 грамів зіри;

– 2 грами копченої паприки;

– 120 грамів томатів пюре;

– 3 – 4 курячих яйця;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжа петрушка або кінза.

Приготування:

Розігрійте сковорідку на середньому вогні.

Влийте трішки олії та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник. Додайте спеції: мелену копчену паприку, а зіру подрібніть в млинку. Через 3 хвилини обсмажування влийте пюре томатів та перемішайте.

Вибийте яйця на томатну суміш, присмачте спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Накрийте все кришкою та залишіть готуватися ще кілька хвилин. Коли яйце зверху побіліє, а серединка залишиться рідкою – вимкніть вогонь.

Наріжте свіжу зелень та посипте нею страву.

Подавайте шакшуку з цільнозерновими тостами, хумусом. Такий сніданок стане улюбленим у вашій родині.

Смачного!