Шакшука – популярна пряна страва з помідорів та яєць, яку традиційно готують в Ізраїлі. Її, без перебільшення, готувати кілька хвилин.
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Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом страви та відзначив, що саме він є близьким до оригіналу. Пікантності шашкшуці додає гострий перець чилі, зіра та мелена паприка. Жовток в яйці обов'язково має бути рідким.
Рецепт класичної шакшуки
- Час: 5 – 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні.
- Влийте трішки олії та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник. Додайте спеції: мелену копчену паприку, а зіру подрібніть в млинку. Через 3 хвилини обсмажування влийте пюре томатів та перемішайте.
- Вибийте яйця на томатну суміш, присмачте спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Накрийте все кришкою та залишіть готуватися ще кілька хвилин. Коли яйце зверху побіліє, а серединка залишиться рідкою – вимкніть вогонь.
- Наріжте свіжу зелень та посипте нею страву.
- Подавайте шакшуку з цільнозерновими тостами, хумусом. Такий сніданок стане улюбленим у вашій родині.
Смачного!