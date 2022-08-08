Шакшука – популярна пряна страва з помідорів та яєць, яку традиційно готують в Ізраїлі. Її, без перебільшення, готувати кілька хвилин.

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Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом страви та відзначив, що саме він є близьким до оригіналу. Пікантності шашкшуці додає гострий перець чилі, зіра та мелена паприка. Жовток в яйці обов'язково має бути рідким.

Рецепт класичної шакшуки

  • Час: 5 – 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Розігрійте сковорідку на середньому вогні.
  • Влийте трішки олії та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник. Додайте спеції: мелену копчену паприку, а зіру подрібніть в млинку. Через 3 хвилини обсмажування влийте пюре томатів та перемішайте.
  • Вибийте яйця на томатну суміш, присмачте спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Накрийте все кришкою та залишіть готуватися ще кілька хвилин. Коли яйце зверху побіліє, а серединка залишиться рідкою – вимкніть вогонь.
  • Наріжте свіжу зелень та посипте нею страву.
  • Подавайте шакшуку з цільнозерновими тостами, хумусом. Такий сніданок стане улюбленим у вашій родині.

Смачного!