Справжнє українське печиво: погачі за рецептом Клопотенка
Джерело:Євген Клопотенко
Шеф-кухар запевняє, що глибокий смак випічки закарбується в пам'яті надовго, адже погачі особлива випічка.
Печиво погачі стане для вас справжнім відкриттям, адже воно готується не на олії чи вершковому маслі, а на салі. В цьому їхня унікальність.
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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом погачів, аби всі могли приготувати вдома цю смачну українську випічку.
Вам може здатися, що погачі готувати складно, але варто одного разу спробувати і розумієш: по-перше, все набагато простіше ніж здається. По-друге, воно того варте. Приготуйте одразу велику порцію, щоб потім їсти печиво на сніданок, як закуску чи додаток до супу.
Рецепт погачів
- Час: 3 години
- Порції: 10 – 15 штук
– 700 грамів сала;
– 500 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– дрібка солі;
– половина чайної ложки кмину;
– 50 мілілітрів кефіру;
– 50 грамів сметани;
– 2 курячих яйця.
Приготування:
- Розтоплюємо сало на шкварки та смалець. Шкварки охолоджуємо і прокручуємо через м'ясорубку.
- Далі переходимо до тіста: борошно, розпушувач, сіль, кмин поєднуємо зі 100 грамами смальцю, кефіром та сметаною.
- Вбиваємо яйця і замішуємо тісто руками. Обгортаємо його плівкою і залишаємо на 2 години відпочити.
Погачі / Фото з особистого архіву Євгена Клопотенка
- Коли час мине, беремо наше тісто, розкочуємо його товщиною у 2 сантиметри і посипаємо 1/4 частиною шкварок. Складаємо вдвоє, знову розкочуємо, знову посипаємо. І так ще 2 рази.
- Склянкою формуємо з тіста кругле печиво, робимо на ньому невеличкі надрізи сіточкою і змащуємо яйцем. Посипаємо трішки кмином.
- Випікаємо печиво на деку, застеленому пергаментом, 40 хвилин при 180 градусах.
Печиво готове. Смачного!