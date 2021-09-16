Hangover суп: страва, що врятує від похмілля

Рецепт похмільного супу пригодиться кожній господині, адже тільки він може допомогти із наслідками минулої гучної вечірки чи застілля. Суп доволі швидкий і нескладний у приготуванні, а якщо ви не вмієте готувати яйця пашот, не проблема – відваріть їх звичним вам способом.

Hangover або похмільний суп вперше його приготували у Кореї. Це насичена перша страва з грубо нарізаним м'ясом та овочами. Зазвичай з нього розпочинається кожен понеділок корейців, адже тільки він може втамувати недільне барбекю.

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Рецепт похмільного супу

Час: 2 години

2 години Порції: 6



Похмільний суп / Фото Рецепти Кореї

– 900 г яловичини;– 3 г свіжої кінзи;– 6 шт. курячих яєць;– 2 шт. моркви;– 2 шт. ріпчастої цибулі;– 2 шт. картоплі;– 100 г стручкової квасолі;– 150 г зеленого горошку;– 4 зубчики часнику;– 2 ст. л. олії;– 2 ст. л. білого винного оцту;– 3 г листя селери;– 3 г петрушки;– ½ ч. л. зіри;– 1 ч. л. сушеного орегано;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

Наріжте м'ясо поперек волокон на шматочки шириною 5 сантиметрів. Ретельно натріть сіллю та перцем.



Приготування супу / Фото Їжа

Половину м'яса обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Близько 3 хвилин з кожної із сторін буде достатньою

Вийміть обсмажене м'ясо зі сковорідки та теж саме зробіть із рештою сирої яловичини.

Додайте до м'яса нарізаний кубиками часник, зіру, орегано та продовжуйте обсмажувати.



Приготування супу / Фото Їжа

Дрібно наріжте моркву та цибулю, додайте до м'яса. Смажте овочі ще 10 хвилин.

Влийте 1,5 літри води та варіть суп 60 – 70 хвилин.

Додайте до супу грубо нарізану картоплю та варіть 20 хвилин. Далі висипте квасолю, горошок та варіть ще 5 хвилин.



Приготування супу / Фото Їжа

Посоліть суп та поперчіть на ваш смак.

Приготуйте в окремій каструлі яйця пашот або відваріть їх звичним способом.



Приготування супу / Фото Їжа