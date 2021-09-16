Hangover суп: страва, що врятує від похмілля
Джерело:Їжа
Рецепт похмільного супу пригодиться кожній господині, адже тільки він може допомогти із наслідками минулої гучної вечірки чи застілля. Суп доволі швидкий і нескладний у приготуванні, а якщо ви не вмієте готувати яйця пашот, не проблема – відваріть їх звичним вам способом.
Hangover або похмільний суп вперше його приготували у Кореї. Це насичена перша страва з грубо нарізаним м'ясом та овочами. Зазвичай з нього розпочинається кожен понеділок корейців, адже тільки він може втамувати недільне барбекю.
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Рецепт похмільного супу
- Час: 2 години
- Порції: 6
Похмільний суп / Фото Рецепти Кореї
– 900 г яловичини;
– 3 г свіжої кінзи;
– 6 шт. курячих яєць;
– 2 шт. моркви;
– 2 шт. ріпчастої цибулі;
– 2 шт. картоплі;
– 100 г стручкової квасолі;
– 150 г зеленого горошку;
– 4 зубчики часнику;
– 2 ст. л. олії;
– 2 ст. л. білого винного оцту;
– 3 г листя селери;
– 3 г петрушки;
– ½ ч. л. зіри;
– 1 ч. л. сушеного орегано;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Наріжте м'ясо поперек волокон на шматочки шириною 5 сантиметрів. Ретельно натріть сіллю та перцем.
Приготування супу / Фото Їжа
- Половину м'яса обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Близько 3 хвилин з кожної із сторін буде достатньою
- Вийміть обсмажене м'ясо зі сковорідки та теж саме зробіть із рештою сирої яловичини.
- Додайте до м'яса нарізаний кубиками часник, зіру, орегано та продовжуйте обсмажувати.
Приготування супу / Фото Їжа
- Дрібно наріжте моркву та цибулю, додайте до м'яса. Смажте овочі ще 10 хвилин.
- Влийте 1,5 літри води та варіть суп 60 – 70 хвилин.
- Додайте до супу грубо нарізану картоплю та варіть 20 хвилин. Далі висипте квасолю, горошок та варіть ще 5 хвилин.
Приготування супу / Фото Їжа
- Посоліть суп та поперчіть на ваш смак.
- Приготуйте в окремій каструлі яйця пашот або відваріть їх звичним способом.
Приготування супу / Фото Їжа
- Перед подачею супу до столу, викладіть в нього яйця та посипте дрібно нарізаною зеленню. Смачного!