Улюблений десерт дітлахів: рецепт полуничного желе з лаймом від Лізи Глінської

2 липня 2021 , 15:32
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Не знаєте, що такого приготувати дітям, щоб вони були задоволені, а сам десерт їм не зашкодив? Ми підготували для вас відмінний варіант солодкого: полуничне желе з легкими нотками лайму!

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом полунично-лаймового желе, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.

Читайте також Смачно та дієтично: 3 літні рецепти салатів із курятиною

Десерт відмінно смакуватиме як дітям, так і дорослим. Солодкий смаколик від кондитерки можна подавати на свята, дні народження та на дитячі вечірки.

Рецепт полуничного желе з лаймом

  • Час: 9 годин
  • Порції: 4 – 5
  • Калорійність на 100 грамів: 89 ккал
Інгредієнти:
 – 300 г полуниці;
 – 300 г полуничного пюре;
 – 50 г цукру;
 – 1 лайм:
 – 100 мл води;
 – 12 г желатину + 60 мл води;
 – ягоди для декору.
  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та наріжте її невеликими шматочками.
  2. Замочіть желатин у воді та залишіть на 10 -15 хвилин набухати.
  3. З'єднайте полуничне пюре та нарізані ягоди у каструлі.


    Скріншот з відео
     
  4. Вичавіть сік з лайма та натріть цедру цитрусового. Додайте їх до полуниці й посипте цукром.
  5. Відправте її на вогонь та доведіть до кипіння. Кип'ятіть суміш декілька хвилин.


    Скріншот з відео
     
  6. Не забувайте знімати піну з полуничної маси.
  7. Додайте в каструлю набухлий желатин та перемішайте до однорідної маси.
  8. Розлийте полунично-лаймову масу по склянках та відправте в холодильник на 6 – 7 годин охолоджуватися.


    Скріншот з відео
     
  9. Задекоруйте готовий десерт свіжими ягодами та за бажанням посипте цукровою пудрою.
  10. Десерт готовий – смачного!

Рецепт полуничного желе від Лізи Глінської – відео:

 

Автор: Богданна Рибак