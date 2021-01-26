Як приготувати італійські фрикадельки: простий рецепт від Марко Черветті

Легкий та смачний рецепт фрикадельок у томатному соусі. Страва, яка сподобається дітям і дорослим.
Джерело: фейсбук Марко Черветті
Марко Черветті поділився рецептом зі своїми шанувальниками. "Польпетте" або фрикадельки – традиційна італійська страва готується у формі кульок з додаванням томатного соусу.
Читайте також Равіолі зі шпинатом: простий рецепт від Марко Черветті
Рецепт "Польпетте"
Інгредієнти:
– 600 грамів свинини;
– 600 грамів телятини;
– 3 зубчики часнику;
– 4 яйця;
– 30 грамів твердого сиру (пармезан);
– 25 грамів оливкової олії;
– соняшникова олія;
– петрушка;
– панірувальні сухарі;
– сіль, перець.
Інгредієнти для соусу:
– 25 грамів оливкової олії;
– 5 зубчиків часнику;
– 1,2 літри томатів у власному соку.
- Для приготування ретельно помийте м'ясо, розріжте на шматочки, подрібніть у м'ясорубці.
- Почистіть, подрібніть часник ножем.
- Помийте, подрібніть петрушку.
- На грубій тертці натріть сир.
- У миску викладіть фарш, додайте яйця, часник, петрушку, сухарі, пармезан, оливкову олію, ретельно перемішайте.
- Сформуйте м'ясні кульки. У каструлі з розігрітою соняшниковою олією обсмажте фрикадельки.
- Для приготування соусу у каструлі розігрійте томатну пасту, додайте оливкову олію, часник, перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть у каструлю фрикадельки, додайте томатний соус, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт "Польпетте" від Марко Черветті у відео: