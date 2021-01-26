Як приготувати італійські фрикадельки: простий рецепт від Марко Черветті

26 січня 2021 , 20:11
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Легкий та смачний рецепт фрикадельок у томатному соусі. Страва, яка сподобається дітям і дорослим.

Джерело: фейсбук Марко Черветті

Марко Черветті поділився рецептом зі своїми шанувальниками. "Польпетте" або фрикадельки – традиційна італійська страва готується у формі кульок з додаванням томатного соусу.

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Рецепт "Польпетте"

Інгредієнти:
– 600 грамів свинини;
– 600 грамів телятини;
– 3 зубчики часнику;
– 4 яйця;
– 30 грамів твердого сиру (пармезан);
– 25 грамів оливкової олії;
– соняшникова олія;
– петрушка;
– панірувальні сухарі;
– сіль, перець. Інгредієнти для соусу:
– 25 грамів оливкової олії;
– 5 зубчиків часнику;
– 1,2 літри томатів у власному соку.
  1. Для приготування ретельно помийте м'ясо, розріжте на шматочки, подрібніть у м'ясорубці.
  2. Почистіть, подрібніть часник ножем.
  3. Помийте, подрібніть петрушку.
  4. На грубій тертці натріть сир.
  5. У миску викладіть фарш, додайте яйця, часник, петрушку, сухарі, пармезан, оливкову олію, ретельно перемішайте.
  6. Сформуйте м'ясні кульки. У каструлі з розігрітою соняшниковою олією обсмажте фрикадельки.
  7. Для приготування соусу у каструлі розігрійте томатну пасту, додайте оливкову олію, часник, перемішайте.
  8. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть у каструлю фрикадельки, додайте томатний соус, відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
  9. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт "Польпетте" від Марко Черветті у відео: