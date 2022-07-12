Полтавські галушки з курятиною: рецепт шеф-кухаря Ярославського
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Галушки готують двох видів: прості та з начинкою. Володимир Ярославський підготував рецепт полтавських галушок з тушкованою курячою начинкою.
Полтавські галушки – візитівка міста Полтава. Щорічно, у червні, в місті проходить фестиваль "Полтавська галушка". Приготування полтавської галушки має свою характерну особливість: її варять на водяній парі.
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Якщо поцікавитися історією галушки, вона з’являється в період розквіту української національної кухні – в середині 16 – кінець 17 століття. Хоча подейкують, що її походження сягає часів Трипільської культури.
Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом полтавських галушок зі смачним доповненням: тушкованими курячими стегнами.
Рецепт полтавських галушок
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порції: 4
– 600 грамів курячого м'яса стегна;
– 200 – 240 грамів ріпчастої цибулі;
– олія для обсмажування;
– 80 грамів сметани;
– чебрець;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Якщо ви придбали курячі стегна з кісткою – зачистіть м'ясо, зніміть шкірку. Якщо ваші стегенця вже готові до подальшого приготування, достатньо порізати їх на шматки близько 2х2 сантиметри. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх з обох сторін.
- Коли м'ясо зарум'янилося перекладіть його у сотейник, а на тій самій сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю на повільному вогні. За бажанням, додайте чебрець (свіжий або сухий).
- Готову цибулю додайте до курки у сотейник, залийте водою чи бульйоном на 1 – 2 сантиметри вище ніж продукти. Відправте м'ясну начинку тушкуватися на 1 – 1,5 години на маленькому вогні.
- Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем, а наприкінці приготування, коли частина рідини випарується, додайте домашню сметану й тушкуйте, щоб цибуля розійшлася у соусі.
Як приготувати тісто на галушкиІнгредієнти для тіста:
– 250 мілілітрів кефіру;
– 1 куряче яйце (маленьке);
– 350 грамів пшеничного борошна;
– сіль;
– 6 грамів соди.
Приготування:
- У великій мисці змішайте кефір з курячим яйцем, додайте сіль та просіяне борошно. Посипте содою та швидко замісіть тісто на галушки.
- Відкладіть його буквально на 10 хвилин відпочити. А тим часом підготуйте пароварку: каструлю з марлею та мискою зверху.
- З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 сантиметри і наріжте їх у поперек шматочками, які трішки присипте борошном.
- Готуйте полтавські галушки на пару 2 хвилини. Перекладіть їх у посуд змащений олією. Коли всі галушки будуть готові, з'єднайте з курятиною та тушкуйте 3 – 5 хвилин. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.
- Щоб утворилося більше соусу, можна вливати під час приготування страви бульйон та трішки довше тушкувати.
Смачного!