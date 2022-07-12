Полтавські галушки з курятиною: рецепт шеф-кухаря Ярославського

Галушки готують двох видів: прості та з начинкою. Володимир Ярославський підготував рецепт полтавських галушок з тушкованою курячою начинкою.

Полтавські галушки – візитівка міста Полтава. Щорічно, у червні, в місті проходить фестиваль "Полтавська галушка". Приготування полтавської галушки має свою характерну особливість: її варять на водяній парі.

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Якщо поцікавитися історією галушки, вона з’являється в період розквіту української національної кухні – в середині 16 – кінець 17 століття. Хоча подейкують, що її походження сягає часів Трипільської культури.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом полтавських галушок зі смачним доповненням: тушкованими курячими стегнами.

Рецепт полтавських галушок

Час: 1 година 40 хвилин

1 година 40 хвилин Порції: 4

– 600 грамів курячого м'яса стегна;– 200 – 240 грамів ріпчастої цибулі;– олія для обсмажування;– 80 грамів сметани;– чебрець;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Якщо ви придбали курячі стегна з кісткою – зачистіть м'ясо, зніміть шкірку. Якщо ваші стегенця вже готові до подальшого приготування, достатньо порізати їх на шматки близько 2х2 сантиметри. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх з обох сторін.

Коли м'ясо зарум'янилося перекладіть його у сотейник, а на тій самій сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю на повільному вогні. За бажанням, додайте чебрець (свіжий або сухий).

Готову цибулю додайте до курки у сотейник, залийте водою чи бульйоном на 1 – 2 сантиметри вище ніж продукти. Відправте м'ясну начинку тушкуватися на 1 – 1,5 години на маленькому вогні.

Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем, а наприкінці приготування, коли частина рідини випарується, додайте домашню сметану й тушкуйте, щоб цибуля розійшлася у соусі.

Як приготувати тісто на галушки

Важливо, класти шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішати їх, а почекати поки вони підсмажаться й утвориться рум’яна скоринка.– 250 мілілітрів кефіру;– 1 куряче яйце (маленьке);– 350 грамів пшеничного борошна;– сіль;– 6 грамів соди.

Приготування:

У великій мисці змішайте кефір з курячим яйцем, додайте сіль та просіяне борошно. Посипте содою та швидко замісіть тісто на галушки.

Відкладіть його буквально на 10 хвилин відпочити. А тим часом підготуйте пароварку: каструлю з марлею та мискою зверху.

З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 сантиметри і наріжте їх у поперек шматочками, які трішки присипте борошном.

Готуйте полтавські галушки на пару 2 хвилини. Перекладіть їх у посуд змащений олією. Коли всі галушки будуть готові, з'єднайте з курятиною та тушкуйте 3 – 5 хвилин. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.

Щоб утворилося більше соусу, можна вливати під час приготування страви бульйон та трішки довше тушкувати.

Якщо ви будете робити дуже велику закладку, то на 500 грамів кефіру візьміть 1 велике яйце. Для цього тіста менше яєць – краще.

Смачного!