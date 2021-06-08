Три рецепти полуничного варення: готуємо на зиму

Сезон полуниці в розпалі, а це означає, що настав час робити заготовки на зиму. Існує безліч рецептів приготування смачного полуничного варення на зиму, проте ми обрали для вас три найкращі.

Полуниця – справжній смаколик та ознака настання літа. Окрім великої кількості вітамінів та мінералів в ягодах полуниці міститься багато цинку, знижує ризик серцево-судинної хвороби та виступає антиоксидантом в організмі людини.

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Готове полуничне варення можна використовувати у десертах, випічці або просто куштувати з чаєм. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт полуничного варення з цілими ягодами

Час: 18 годин

18 годин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 261 ккал



Полуничне варення цілими ягодами / Фото Максимум

Ретельно помийте полуницю в холодній воді. Видаліть хвостики та ще раз промийте її водою. Відкиньте ягоди на друшляк, щоб стекла вода. Перекладіть полуницю в глибоку та широку миску. Засипте ягоди цукром та залишіть на 12 годин, що полуниця пустила сік. Перемішайте ягоди, але не пошкодьте та не помніть їх. Розчиніть лимонну кислоту у воді та додайте до полуниці. Відправте миску з ягодами на вогонь та перемішуйте масу до повного розчинення цукру. Зніміть миску з полуницею з плити. Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром. Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи. Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її. Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця. Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці. Смачного!

Рецепт полуничного варення половинками

Час: 16 годин

16 годин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 250 ккал

– 1 кг полуниці;– 1 кг цукру;– 2 г лимонної кислоти;– 20 – 25 мл води.



Варення полуниці половинками / Фото Точка нет

Ретельно помийте полуницю та переберіть її. Видаліть плодоніжки та зважте ягоди. Розріжте полуницю на половинки. Засипте полуницю цукром, вичавіть лимонний сік та відправте ягоди в холодильник на ніч. Зранку поставте ягоди на вогонь та варіть на середньому вогні 30 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Не забувайте знімати піну з відвару. Полуницю у варенні можна залишити половинками, а можна подрібнити в однорідну масу. Поверніть полуницю знову на маленький вогонь та варіть ще 20 хвилин. Розкладіть варення по стерилізованих банках, закрийте їх та відправте охолоджуватися. Зберігайте варення з полуниці в темному та прохолодному місці. Смачного!

Рецепт густого полуничного варення

Час: 2 години

2 години Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 245 ккал

– 1 кг полуниці;– 700 г цукру;– сік одного лимона.



Пюре полуниці / Фото Сьогодні

Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та просушіть її. З'єднайте полуницю з цукром та перебийте в однорідну масу блендером. Пюре полуниці розділіть по харчових контейнерах та відправте в морозилку або в стерилізовані банки. Закрийте полуницю кришками. Зберігайте полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику. Смачного!

– 1 кг полуниці;– 800 г цукру.