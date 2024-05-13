Сезон офіційно розпочався: рецепт фантастичного полуничного лимонаду
13 травня 2024, 20:48Читать новость на русском
Джерело:Mirror
Полуничний лимонад – смачний літній напій, який є надзвичайно простим у приготуванні. Такого точно не купиш в магазині.
Рожевий відтінок напою робить його настільки ж привабливим, наскільки й смачним. Обов'язково скористайтеся цим рецептом.
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Полуничний лимонад
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 6 великих соковитих лимонів;
– цедра з 3 лимонів;
– третина склянки цукру.
Для полуничної основи:
– 250 грамів полуниці;
– третина склянки цукру;
– склянка води;
– від 1 до 2 літрів газованої води.
Приготування:
- Зніміть цедру з трьох лимонів. Далі витисніть сік за допомогою соковичавлювача або руками, якщо вистачить сил.
- Потім змішайте цедру з цукром, перетираючи їх. Потім змішайте все це з лимонним соком.
- Для полуничної основи покладіть цукор, полуницю та третину склянки води в каструлю і варіть на повільному вогні близько 10 – 15 хвилин, часто помішуючи.
- Коли полуниця розпадеться і покриється сиропом, процідіть ягоди та дайте їм охолонути. Потім просто змішайте полуничну основу з лимонною та газованою водою.