Сезон офіційно розпочався: рецепт фантастичного полуничного лимонаду

13 травня 2024, 20:48
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Джерело:

Mirror

Полуничний лимонад – смачний літній напій, який є надзвичайно простим у приготуванні. Такого точно не купиш в магазині.

Рожевий відтінок напою робить його настільки ж привабливим, наскільки й смачним. Обов'язково скористайтеся цим рецептом.

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Полуничний лимонад

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти для лимонної основи:
– 6 великих соковитих лимонів;
– цедра з 3 лимонів;
– третина склянки цукру.
Для полуничної основи:
– 250 грамів полуниці;
– третина склянки цукру;
– склянка води;
– від 1 до 2 літрів газованої води.

Приготування:

  1. Зніміть цедру з трьох лимонів. Далі витисніть сік за допомогою соковичавлювача або руками, якщо вистачить сил.
  2. Потім змішайте цедру з цукром, перетираючи їх. Потім змішайте все це з лимонним соком.
  3. Для полуничної основи покладіть цукор, полуницю та третину склянки води в каструлю і варіть на повільному вогні близько 10 – 15 хвилин, часто помішуючи.
  4. Коли полуниця розпадеться і покриється сиропом, процідіть ягоди та дайте їм охолонути. Потім просто змішайте полуничну основу з лимонною та газованою водою.

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Автор: Ольга Котів