Як приготувати полуничний пудинг: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати на десерт. До вашої уваги рецепт пудингу з полуницею, який сподобається дітям та дорослим.

Ніжний пудинг з вершковим кремом та полуницею легкий у приготуванні. До солодкого десерту також можна додати банани, апельсини та інші ваші улюблені фрукти та ягоди.

Читайте також Рецепт вишуканого французького десерту клафуті з ягодами від Лізи Глінської

Полуничний пудинг

Для приготування крему у каструлю вилийте молоко, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню. У мисці збийте жовтки, додайте цукор, крохмаль, перемішайте. Далі – тонкою цівкою поступово влийте молоко, перемішайте до однорідної консистенції, додайте ванільний цукор, перемішайте. Крем вилийте у каструлю, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь, варіть протягом 2 хвилин. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте. Крем залиште для охолодження, викладіть у форму, накрийте харчовою плівкою. Залиште при кімнатній температурі для охолодження, потім відправте у холодильник для застигання на одну годину. Лайм помийте, натріть на тертці цедру, вичавіть сік. Помийте почистіть полуницю, наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте цукрову пудру, цедру та сік лайма, перемішайте, відправте у холодильник на кілька годин. У мисці окремо збийте вершки. У миску викладіть вершковий сир, додайте цукрову пудру, вершки, додайте крем з холодильника, збийте міксером до однорідної консистенції. У склянки викладіть шарами у два етапи: вершковий заварний крем, подрібнене печиво, зверху викладіть полуницю. Відправте на одну годину у холодильник. Перед подачею, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!

– 400 грамів полуниці;– 1 лайм;– 50 грамів цукрової пудри;– ванільний цукор;– 100 грамів ванільного печива;– 400 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 80 грамів цукру;– 4 жовтки;– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;– 20 грамів вершкового масла 82%;– 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);– 120 грамів вершків 35%;– м'ята.