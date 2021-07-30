Червоний ягідний соус до м'яса: рецепт від "пекельного шефа" Алекса Якутова

30 липня 2021 , 10:44
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Джерело:

Новий канал

Існує багато смачних соусів до м'яса: на вершках, з томатів чи різноманітних спецій. Головний шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, Алекс Якутов поділився з читачами соусом до м'яса з червоних ягід. Ви з легкістю можете приготувати його вдома з малини, полуниці чи вишні.

Зазвичай кисло-солодкі соуси подають до десертів, але і з м'ясом вони чудово поєднують та підкреслюють смак і додають аромату до страви.

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Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф "Пекельної кухні"Алекс Якутов.


Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт соусу до м'яса з червоних ягід

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 3 – 4


Полуничний соус / Фото Новий канал

Інгредієнти:
 – 1 кг полуниці;
 – дрібка солі;
 – 1 ст. л. імбиру;
 – 1 ст. л. бальзамічного оцту;
 – 100 г цукру;
 – 1 шт. гострого перцю чилі;
 – половина лимону.
  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та відправте її в каструлю. Засипте ягоди цукром та поставте на вогонь.
  2. Доведіть полуницю до кипіння.
  3. Коли цукор розчиниться додайте тертий імбир, сіль і перець чилі без насіння. Варіть соус близько п'яти хвилин.
  4. Охолодіть полуничний соус та перебийте його в блендері.
  5. Перелийте його назад в каструлю та влийте бальзамічний оцет і вичавлений з половини лимона сік.
  6. На невеликому вогні варіть соус, помішуючи, до бажаної густоти. Це займе приблизно 15 хвилин.
  7. Знову охолодіть полуничний соус та подавайте до готового м'яса. Смачного!
Автор: Богданна Рибак