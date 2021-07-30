Червоний ягідний соус до м'яса: рецепт від "пекельного шефа" Алекса Якутова

Існує багато смачних соусів до м'яса: на вершках, з томатів чи різноманітних спецій. Головний шеф-кухар реаліті-шоу "Пекельна кухня", що вже восени стартує на Новому каналі, Алекс Якутов поділився з читачами соусом до м'яса з червоних ягід. Ви з легкістю можете приготувати його вдома з малини, полуниці чи вишні.

Зазвичай кисло-солодкі соуси подають до десертів, але і з м'ясом вони чудово поєднують та підкреслюють смак і додають аромату до страви.

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Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф "Пекельної кухні"Алекс Якутов.



Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт соусу до м'яса з червоних ягід

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4



Полуничний соус / Фото Новий канал

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та відправте її в каструлю. Засипте ягоди цукром та поставте на вогонь. Доведіть полуницю до кипіння. Коли цукор розчиниться додайте тертий імбир, сіль і перець чилі без насіння. Варіть соус близько п'яти хвилин. Охолодіть полуничний соус та перебийте його в блендері. Перелийте його назад в каструлю та влийте бальзамічний оцет і вичавлений з половини лимона сік. На невеликому вогні варіть соус, помішуючи, до бажаної густоти. Це займе приблизно 15 хвилин. Знову охолодіть полуничний соус та подавайте до готового м'яса. Смачного!

– 1 кг полуниці;– дрібка солі;– 1 ст. л. імбиру;– 1 ст. л. бальзамічного оцту;– 100 г цукру;– 1 шт. гострого перцю чилі;– половина лимону.