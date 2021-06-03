Полуничний трайфл: простий рецепт англійського десерту

Що таке трайфл? Як готувати незвичайний десерт? Ми підготували для вас простий рецепт солодкої страви, яку ви з легкістю приготуєте вдома.
Трайфл – десерт англійської кухні, який готується з бісквітного тіста, просочений вином або фруктовим соком, із заварним кремом, желе, збитими вершками. Всі інгредієнти викладають у скляний посуд шарами.
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Десерт створено 1596 року. У рецепті зазначено про процес приготування заварного густого крему, просоченого рожевою водою з цукром та імбиром. Пізніше цей рецепт удосконалили – почали додавати яйця, фрукти та желе.
Трайфл популярний в Англії, Шотландії та США. Також існує кілька різновидів десерту.
Рецепт десерту
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порції: 4
- Калорійність на 100 грамів: 229
Інгредієнти:
– 300 грамів полуниці;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів крем-сиру;
– 200 грамів вершків 33%;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1/ 2 столової ложки лимонного соку;
– 300 грамів бісквіту;
– ванільний цукор;
– м'ята.
Інгредієнти для тіста:
– 3 яйця;
– 120 грамів цукру;
– 150 грамів борошна.
- Полуницю помийте, почистіть, частину наріжте скибочками, іншу – подрібніть у пюре.
Свіжа полуниця/ Фото Unsplash
- Для приготування бісквіта збийте яйця, додайте борошно, цукор, перемішайте до однорідної консистенції. У форму для випікання викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин. Залиште на 10 хвилин у духовці. Готовий бісквіт, наріжте кубиками.
Готовий бісквіт/ Фото Pexels
- У мисці збийте міксером вершки. Окремо збийте – вершковий крем-сир.
Приготування крему/ Фото Unsplash
- Далі – додайте пудру, ванільний цукор, влийте збиті вершки, акуратно перемішайте до однорідної консистенції. Відправте у холодильник на 25 хвилин.
Трайфл/ Фото Pexels
- У прозорі склянки викладіть шарами скибочки полуниці, бісквіт, полуничне пюре, вершковий крем, задекоруйте полуницею та м'ятою. Смачного!