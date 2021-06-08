Полуниця в шоколаді: простий рецепт літнього десерту

У сезон полуниці можна експериментувати та вигадувати різноманітні десерти. Ми підготували для вас простий рецепт – полуниці в шоколаді, який сподобається дітям і дорослим.

Ароматна, солодка полуниця в молочному або чорному шоколаді нікого не залишить байдужим. Це може бути основна страва або ідея для прикрашання випічки або тортів.

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Полуниця в шоколаді – вишуканий десерт, який швидко і легко приготувати в домашніх умовах. Для прикрашання використовуйте горіхи, різні види шоколаду або кокосову стружку.

Як приготувати полуницю в шоколаді

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2 – 8

2 – 8 Калорійність на 100 грамів: 181 ккал

Полуницю ретельно помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.

– 150 грамів темного шоколаду;– 80 грамів білого шоколаду;– 300 грамів полуниці ( або 20 – 25 штук);– горіхи (подрібнені).



Полуниця/ Фото Unsplash

У різні миски викладіть білий та чорний шоколад. Розтопіть на водяній бані до однорідної консистенції. Зніміть з вогню.

Процес розтоплення шоколаду/ Фото Рexels

4. Занурте кожну ягоду у розтоплений шоколад, тримаючи за зелені листочки. Викладіть на пергамент або тарілку.

Полуниця з шоколадом/ Фото Unsplash

Частину шоколаду перелийте у кондитерський мішок, задекоруйте полуницю білим шоколадом.

Полуниця в шоколаді/ Фото Unsplash

Також полуницю можна прикрасити подрібненими горіхами.

Полуниця в шоколаді з горіхами/ Фото Рexels