Як приготувати помадку на паску з желатином: Великодні рецепти

Невпевнені у білковій глазурі чи просто не вживаєте яєць? У нас є для вас чудовий рецепт помадки на паску з желатином, вона не тріскається та не липне.

Найпопулярнішою прикрасою для святкової паски є помадка. Проти, у господинь вона часто липне та тріскається при нарізанні. Ми підготували для вас рецепт помадки з желатином, вона швидко готується та відмінно нарізається без крихт та липкості.

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За цим рецептом у вас вийде помадки на 3 – 4 великі паски. Під час приготування чітко слідуйте покроковій інструкції та температурному режиму, адже желатин втрачає свою властивості якщо його перегріти.

Рецепт помадки з желатином на паску

Залийте желатин 2 столовими ложками води та залишіть набухати на 10 хвилин. З'єднайте цукор та ванілін з 4 столовими ложками води. Відправте суміш на вогонь в каструлі та варіть до повного розчинення цукру. Зніміть сироп з вогню, трішки охолодіть та введіть в нього желатин. Перемішайте до однорідної консистенції та додайте лимонного соку на ваш смак. Збийте масу міксером до пишної та світлої структури. Наносіть помадку на паску одразу після збивання, адже вона швидко застигає. Смачного!

– 1 склянка цукру;– 1 ч. л желатину;– лимонний сік;– вода (4 ст. л + 2 ст. л);– ванільний цукор або ванілін.