Ніжна куряча грудка з імбиром та ананасом: готуємо в сковороді вок
15 лютого 2022 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:Cocineros Argentinos
Обсмажені в олії шматочки філе – класика швидкої кухні. Та час від часу її корисно освіжати новими елементами. Приготуйте сьогодні курочку на східний манер – у сковороді вок, з ананасом та імбиром.
Ніжна курятина, відтінена імбиром та ананасом, нікого не залишить байдужим. Швидке приготування у воку та пікантний смак надовго зроблять цю страву королевою вашого щоденного меню.
Актуально Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою
Рецепт курки з імбиром та ананасом
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 куряче філе;
- 200 грамів консервованого ананаса;
- 50 грамів арахісу;
- 2 зубчики часнику;
- 40 грамів свіжого імбиру;
- 1 свіжий перець чилі;
- 100 грамів стручкової квасолі;
- 300 грамів моркви;
- 100 грамів зеленої цибулі;
- 100 грамів свіжих або сушених грибів;
- по 1 червоному, зеленому та жовтому болгарському перцю;
- 3 помідори;
- 40 грамів сухого вина;
- ½ столової ложки кукурудзяного крохмалю;
- сіль, перець та цукор – на ваш смак;
- насіння кунжуту для оформлення.
Приготування:
- Курячу грудку наріжте невеличкими шматочками.
- Арахіс обсмажте на олії до золотавого кольору.
- Часник, імбир та чилі наріжте тонкою соломкою. Болгарський перець, моркву, ананас – середніми кубиками.
- До сковороди вок налийте багато олії. Коли нагріється, обсмажте в ній куряче філе (2 хвилини).
- Додайте зелену квасолю та моркву й пасеруйте ще 2 хвилини.
- Додайте часник, імбир, перець чилі (пильнуйте, щоб не підгоріли), гриби, болгарський перець й смажте ще 2 хвилини.
- Насамкінець додайте зелену цибулю, помідори, ананас.
- Присмачте сіллю, перцем та цукром. Посмажте все ще 1 хвилину й увілліть до сковороди трохи білого вина.
- Додайте кукурудзяний крохмаль і гарно все перемішайте.
Подавайте курочку з овочами, притрусивши арахісом або мигдалем і кунжутом.
Смачного!