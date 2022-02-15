Ніжна куряча грудка з імбиром та ананасом: готуємо в сковороді вок

15 лютого 2022 , 11:11
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Джерело:

Cocineros Argentinos

Обсмажені в олії шматочки філе – класика швидкої кухні. Та час від часу її корисно освіжати новими елементами. Приготуйте сьогодні курочку на східний манер – у сковороді вок, з ананасом та імбиром.

Ніжна курятина, відтінена імбиром та ананасом, нікого не залишить байдужим. Швидке приготування у воку та пікантний смак надовго зроблять цю страву королевою вашого щоденного меню.

Актуально Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт курки з імбиром та ананасом

Час: 1  година
Порцій: 4

Пікантна курятина / Фото Cocineros Argentinos

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе;
  • 200 грамів консервованого ананаса;
  • 50 грамів арахісу;
  • 2 зубчики часнику;
  • 40 грамів свіжого імбиру;
  • 1 свіжий перець чилі;
  • 100 грамів стручкової квасолі;
  • 300 грамів моркви;
  • 100 грамів зеленої цибулі;
  • 100 грамів свіжих або сушених грибів;
  • по 1 червоному, зеленому та жовтому болгарському перцю;
  • 3 помідори;
  • 40 грамів сухого вина;
  • ½ столової ложки кукурудзяного крохмалю;
  • сіль, перець та цукор – на ваш смак;
  • насіння кунжуту для оформлення.

Приготування:

  1. Курячу грудку наріжте невеличкими шматочками.
  2. Арахіс обсмажте на олії до золотавого кольору.
  3. Часник, імбир та чилі наріжте тонкою соломкою. Болгарський перець, моркву, ананас – середніми кубиками.
  4. До сковороди вок налийте багато олії. Коли нагріється, обсмажте в ній куряче філе (2 хвилини).
  5. Додайте зелену квасолю та моркву й пасеруйте ще 2 хвилини.
  6. Додайте часник, імбир, перець чилі (пильнуйте, щоб не підгоріли), гриби, болгарський перець  й смажте ще 2 хвилини.
  7. Насамкінець додайте зелену цибулю, помідори, ананас.
  8. Присмачте сіллю, перцем та цукром. Посмажте все ще 1 хвилину й увілліть до сковороди трохи білого вина.
  9. Додайте кукурудзяний крохмаль і гарно все перемішайте.

Подавайте курочку з овочами, притрусивши арахісом або мигдалем і кунжутом. 

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська