Без неї не буде свята: популярні рецепти куті

2 січня 2023, 11:53
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Важко уявити пісний стіл на Святвечір без куті. Щоб у вас був вибір, 24 канал дібрав два найпопулярніші рецепти.

Оскільки не всі вживають в їжу мед, адже він є популярним алергеном, кутя теж має бути на вибір. До вашої уваги різдвяна кутя з медом та узваром, та з цукром та сухофруктами.

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Кутя з медом та узваром

  • Час: 4 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 175 грамів пшениці;
– 50 грамів маку;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 75 грамів сушеної лохини;
– 75 грамів в'яленої журавлини;
– 100 грамів меду;
– 100 грамів узвару.

Приготування:

  • Ретельно промиваємо пшеницю й відварюємо на повільному вогні у великій кількості підсоленої води. Через 45 хвилин вона має бути готова.
  • Відкидаємо пшеницю на сито.
  • Промитий мак заливаємо водою й відварюємо на повільному вогні 30 хвилин.
  • Готовому маку дайте остигнути й перетираємо його в ступці на пасту. Якщо немає ступки – скористайтесь блендером.
  • Сухофрукти заливаємо окропом і залишаємо на 10 хвилин. Проціджуємо крізь сито.
  • Горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці й трішки подрібнюємо.
  • У великій посудині змішуємо всі інгредієнти, додаємо до них мед та узвар.

Смачного!

Кутя з цукром та вишнями

  • Час: 1 доба
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
 – 500 грамів цільнозернової пшениці;
 – 100 грамів маку;
 – 2 – 3 столові ложки цукру;
 – 75 грамів волоських горіхів;
 – 30 грамів родзинок;
 – 50 грамів в'яленої вишні.

Приготування:

  • Добре промиваємо пшеничну крупу та заливаємо водою таким чином, щоб вода повністю накрила крупу. Доводимо до кипіння та варимо до готовності на повільному вогні приблизно годину. Постійно знімаємо піну.
  • Перебираємо родзинки та заливаємо їх окропом.
  • Промиваємо мак, заливаємо його повністю водою та варимо до повного википання води. Потім розтираємо в макітрі або перетираємо в блендері.
  • Горіхи просушуємо та подрібнюємо.
  • Дрібно нарізаємо в'ялену вишню.
  • Розводимо цукор у воді.
  • Готову кутю заправляємо сиропом, додаємо всі інші інгредієнти та перемішуємо. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак