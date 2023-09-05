24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, яку ви повинні приготувати восени, щоб взимку не шкодувати. Серед переліку огірки, помідори, гриби, ікра та квашена капуста.

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Отож, не зволікаємо – готуємо найсмачніші закрутки з овочів на зиму восени.

Солодкі огірки

  • Час: 2 години
  • Порції: 2


Консервовані огірки / Фото Delish

Приготування:

  • Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.
  • Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.
  • Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.
  • Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".
  • Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Помідори по-грузинськи

  • Час: 8 годин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.
  • Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.
  • Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.
  • Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.
  • Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.
  • Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.

Квашена капуста

  • Час: 4 дні
  • Порції: 2


Квашена капуста / Фото Eating well

Приготування:

  • Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.
  • Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.
  • У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.
  • Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.
  • Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.
  • Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.
  • В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.
  • На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Кабачкова ікра

  • Час: 3 години
  • Порції: 2

Приготування:

  • Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.
  • Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.
  • Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.
  • Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.
  • Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.
  • Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.

Мариновані печериці

  • Час: 8 – 10 годин
  • Порції: 2

Мариновані печериці / Фото Taste of home

Приготування:

  • Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.
  • Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.
  • Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.
  • Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!