24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, яку ви повинні приготувати восени, щоб взимку не шкодувати. Серед переліку огірки, помідори, гриби, ікра та квашена капуста.

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Отож, не зволікаємо – готуємо найсмачніші закрутки з овочів на зиму восени.

Солодкі огірки

Час: 2 години

2 години Порції: 2



Консервовані огірки / Фото Delish

Інгредієнти:

– 800 грамів огірків;

– 3 ложки 9% оцту;

– 3 ложки цукру;

– 1 ложка солі;

– 800 грамів води;

– 2 листочки вишні;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів кропу;

– 1 лавровий лист;

– часник;

– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.

Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.

Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.

Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".

Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.

Помідори по-грузинськи

Час: 8 годин

8 годин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 2 головки часнику;

– 4 солодких перців;

– зелень;

– 2 перці чилі;

– 100 грамів оцту;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів олії;

– 2 столові ложки солі.

Приготування:

Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.

Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.

Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.

Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.

Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.

Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.

Квашена капуста

Час: 4 дні

4 дні Порції: 2



Квашена капуста / Фото Eating well

Інгредієнти:

– 2 – 3 кілограми білокачанної капусти;

– 150 грамів моркви;

– 2 лаврових листки;

– 6 горошин запашного перцю;

– 1,5 ложки солі;

– 1,5 ложки цукру;

– 1 літр води.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.

Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.

У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.

Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.

Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.

Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.

В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.

На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Кабачкова ікра

Час: 3 години

3 години Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 50 грамів ріпчастої цибулі;

– 250 грамів томатного соусу;

– 250 грамів олії;

– 100 грамів цукру;

– 4 зубчики часнику;

– 2 ложки солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 ложка 9% оцту.

Приготування:

Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.

Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.

Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.

Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.

Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.

Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.

Мариновані печериці

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 2

Мариновані печериці / Фото Taste of home

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів;

– 1 столова ложка солі (без гірки);

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 4 чайні ложки 9% оцту;

– лавровий лист;

– 5 – 6 горошків чорного перцю;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– свіжа зелень (петрушка, кінза).

Приготування:

Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.

Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.

Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.

Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!