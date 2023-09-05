24 канал підготував підбірку рецептів зимової консервації, яку ви повинні приготувати восени, щоб взимку не шкодувати. Серед переліку огірки, помідори, гриби, ікра та квашена капуста.
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Отож, не зволікаємо – готуємо найсмачніші закрутки з овочів на зиму восени.
Солодкі огірки
- Час: 2 години
- Порції: 2
Консервовані огірки / Фото Delish
Приготування:
- Ретельно миємо огірки та заливаємо їх водою на 1 годину. Не забуваємо підготувати решту інгредієнтів: помити та просушити на паперовому рушнику.
- Викладаємо часник, зелень, листя і перець горошком на дно банки.
- Щільно викладаємо огірки та заливаємо їх кип'яченою водою, щоб рідина доходила до "плічок" банки. Накриваємо кришкою і даємо постояти 15 хвилин.
- Зливаємо воду в сотейник, додаємо цукор і сіль. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Вливаємо оцет і знову заливаємо банки по "плечики".
- Закриваємо все кришками, перевертаємо банки догори дном і укутуємо до повного охолодження.
Помідори по-грузинськи
- Час: 8 годин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно миємо всі овочі. Розрізаємо помідори половинками.
- Пропускаємо через м’ясорубку перець, часник і два червоних пекучих перці. Перемішуємо.
- Дрібно нарізаємо свіжу зелень: петрушка, кінза.
- Укладаємо шарами в 3-х літрову банку: помідори, потім овочеву суміш, зелень.
- Закриваємо банку кришкою і прибираємо в холодильник в перевернутому вигляді.
- Через 8 годин помідори готові до вживання. Потім тримаємо банку у звичайному положенні.
Квашена капуста
- Час: 4 дні
- Порції: 2
Квашена капуста / Фото Eating well
Приготування:
- Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.
- Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.
- У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.
- Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.
- Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.
- Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.
- В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.
- На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.
Кабачкова ікра
- Час: 3 години
- Порції: 2
Приготування:
- Банки для кабачкової ікри промиваємо у проточній воді з миючим засобом. Стерилізуємо в духовці, на пару або в мікрохвильовій печі. Кришки кип'ятимо у каструлі з водою 10 – 15 хвилин.
- Помиті кабачки очищаємо від шкірки та нарізаємо на невеликі кубики, викладаємо у велику каструлю, додаємо трохи води та ставимо тушкуватися на 40 хвилин. Якщо кабачки немолоді необхідно все вирізати насіння.
- Цибулю дрібно нарізаємо. Розігріваємо сковороду з олією і смажимо її до готовності.
- Після 40 хвилин тушкування, зливаємо воду з кабачків і додаємо обсмажену цибулю, томатний соус, сіль, спеції, вичавлений часник, рослинну олію. Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 1 годину помішуючи.
- Перебиваємо отриману масу блендером. Повертаємо на плиту, додаємо цукор та оцет і варимо ще близько 5 хвилин.
- Вимикаємо вогонь і розливаємо гарячу кабачкову ікру в стерильні банки, закриваємо кришками. Перевертаємо верх дном, ретельно укутуємо та залишаємо на ніч.
Мариновані печериці
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 2
Мариновані печериці / Фото Taste of home
Приготування:
- Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.
- Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.
- Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.
- Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.
Смачного!