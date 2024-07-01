Не всі скажуть правильно: чи варто мити малину

Малина з її яскравим кольором і чудовим смаком є однією із найулюбленіших ягід. Її можна вживати "сирою", а також додавати до різноманітних страв.

Варення чи компоти з малини – незамінна консервація на зиму. Проте слід точно знати, як її правильно підготувати перш ніж споживати, використовувати у десертах чи для закруток.

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Чому варто мити малину

Миття малини допомагає видалити з поверхні ягід пил та бруд. Ягоди можуть переносити різноманітні бактерії, які можуть спричиняти захворювання харчового походження.

Щоб правильно вимити малину, не пошкодивши її, покладіть її на друшляк і акуратно промийте прохолодною водою. Уникайте замочування ягід, оскільки вони можуть вбрати воду і стати кашоподібними. Після промивання обережно промокніть їх паперовим рушником або дайте їм висохнути на чистій тканині. Цей метод допомагає зберегти їх текстуру та смак, водночас гарантуючи, що вони чисті та безпечні для споживання.

Компот з малини та вишень

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

– 300 грамів свіжої малини;– 300 грамів свіжої вишні (без кісточок);– 200 грамів цукру;– 3 літри води.

Приготування:

Малину та вишні ретельно помийте. Вишні почистіть від кісточок. У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор і помішуйте, доки він повністю не розчиниться. Додайте малину та вишні у киплячий сироп. Зменшіть вогонь до середнього і варіть компот приблизно 10 – 15 хвилин. Зніміть каструлю з вогню і розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте.

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