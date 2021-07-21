Повернення до історії: баба-шарпанина – страва, яку готував ще Котляревський
21 липня 2021 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:Автентична Україна
Українська кухня має надзвичайну історію та багата на смачні та ексклюзивні рецепти. Одним із них є давня українська страва, яку Котляревський згадував у "Енеїді" – баба-шарпанина.
Баба-шарпанина — це традиційна українська запіканка з річкової риби. Перші згадки про цей смаколик можна знайти на столі царя Латина у поемі Котляревського "Енеїда", яка видана у 1798 році.
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Така незвична назва пішла від слова "шарпати" – рвати на шматки. Зазвичай страва готувалася з тарані або чабака. Для особливих частувань іноді брали судака.
Особливий рецепт / Фото Freepik
Рецепт баби-шарпанини
Час приготування: 1 година
Порцій: 4Інгредієнти:
- 1 кілограм судака (або іншої прісноводної риби);
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 2,5 столові ложки олії для смаження;
- 2 штуки цибулі;
- півсклянки рибного бульйону;
- до смаку сіль, перець.
Приготування:
- Обрану рибу необхідно почистити, промити та залити водою. Додати солі й проварити півгодини після кипіння. Після цього вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і розділити на шматки.
- Цибулю порізати на дрібні кубики й підсмажити на олії.
- У рибний бульйон додати борошно і вимішати тісто. По консистенції воно має нагадувати рідку кашу. Додати сюди цибулю з олією і ще раз все перемішати.
- Подрібнену рибу покласти на змащену маслом сковорідку, залити тістом, поперчити й поставити в духовку.
- Запікати близько 40 хвилин при 180 градусах.