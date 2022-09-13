Баланс та довершений смак: рецепт курячого філе зі сливовою сальсою
13 вересня 2022 , 19:26Читать новость на русском
Джерело:kwestia smaku
Куряче філе є чудовим рішенням на всі випадки життя. Готувати його вкрай легко, і навіть оригінальні рецепти не займуть багато часу.
Курку за цим рецептом можна посмажити на сковороді-гриль, якщо вона є, а можна використати й звичайну сковорідку. Коли м'ясо буде готове – прикрасьте його сальсою і потіште рідних та близьких особливою стравою!
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Рецепт курячого філе зі сливовою сальсою
Час: 30 хвилин
Порцій: 3
Соковито та смачно / Фото kwestia smaku
Інгредієнти:
- 500 грамів курячого філе;
- пів чайної ложки паприки;
- пів чайної ложки меленого кмину;
- щіпка червоного гострого перцю;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 столова ложка оливкової олії.
Сливова сальса:
- 400 грамів слив;
- пів червоної цибулі;
- 2 столові ложки подрібненої петрушки або базиліка;
- перець чилі до смаку;
- 2 чайні ложки цукру;
- сік 1 лимону;
- 1 чайна ложка оливкової олії.
Приготування:
- Розділіть м'ясо на філе однакової товщини.
- Приправити спеціями. Посипте цукром і змастіть оливковою олією.
- Інгредієнти для сальси наріжте невеликими кубиками, приправте сіллю, перцем і змішайте з цукром, соком лимона та оливковою олією.
- Викладіть філе на розпечену сковороду (гриль або звичайну) і приблизно через 3 хвилини переверніть. Повторіть обсмажування з іншого боку.
- Коли м’ясо буде готове, посипте філе сальсою і збризніть соком лимона.
- Через деякий час відставте від вогню і подавайте до столу.