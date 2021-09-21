Готуємо сирники у новий спосіб: корисний рецепт від дієтолога

Сирники – дуже частий гість на столах українців. Але навіть при їх приготуванні можна не дотримуватися усталених традицій, а спробувати нові рецепти.

Дієтолог Світлана Фус поділилася особливим рецептом сирників. Вони можуть потішити не лише яскравим смаком, а й гарним впливом на фігуру та здоров'я.

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Інгредієнти та рецепт цих сирників дуже прості, але результат точно змусить вас приготувати їх знову.

Сирники – завжди чудовий варіант для трапези / Фото Unsplash

Інгредієнти

куряче яйце – 2 штуки;

сир 5 – 9% – 500 грам;

цукор або цукрозамінник – 20 г;

манна крупа – 50 грам;

кокосова стружка – 60 грам;

оливкова олія — чайна ложка.

Приготування