Готуємо сирники у новий спосіб: корисний рецепт від дієтолога

21 вересня 2021 , 17:35
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Джерело:

інстаграм Світлани Фус

Сирники – дуже частий гість на столах українців. Але навіть при їх приготуванні можна не дотримуватися усталених традицій, а спробувати нові рецепти.

Дієтолог Світлана Фус поділилася особливим рецептом сирників. Вони можуть потішити не лише яскравим смаком, а й гарним впливом на фігуру та здоров'я.

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Інгредієнти та рецепт цих сирників дуже прості, але результат точно змусить вас приготувати їх знову.

Сирники – завжди чудовий варіант для трапези / Фото Unsplash

Інгредієнти

  • куряче яйце – 2 штуки;
  • сир 5 – 9% – 500 грам;
  • цукор або цукрозамінник – 20 г;
  • манна крупа – 50 грам;
  • кокосова стружка – 60 грам;
  • оливкова олія — чайна ложка.

Приготування

  1. Встановлюємо духовку на температуру 160 – 180 градусів.
  2. Збиваємо яйця з цукром до щільної піни.
  3. Додаємо сир, продовжуючи збивати суміш, та олію.
  4. Так само додаємо манну крупу і кокосову стружку, не вимикаючи міксер.
  5. Формуємо сирники та викладаємо їх на деко. Випікаємо близько 30 хвилин.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська