Суперсмачний салат "Новорічний Дракон": королівська страва за 15 хвилин

24 листопада 2023, 18:59
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Джерело:

УНІАН

"Новорічний Дракон" – страва, яка обов'язково має бути на святковому столі. Завдяки своєму оригінальному вигляду цей салат потішить і дорослих, і дітей.

Символом року, що приходить, буде зелений дерев'яний дракон. Кажуть, що якщо його не вшанувати, то наступні 365 днів навряд чи будуть вдалими.

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Смачний новорічний салат – покроковий рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 400 грамів крабових паличок;
– 4 – 5 яєць;
– 250 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 яблуко;
– 1 цибуля порей;
– 2 – 3 листочки пекінської капусти;
– 3 плоди ківі;
– маслини;
– огірок;
– 200 грамів майонезу.

Приготування:

  1. Крабові палички очистьте від плівки та дрібно наріжте. З яблука приберіть серцевину і також подрібніть кубиком. Висипте обидва інгредієнти в миску, заправте майонезом і перемішайте.
  2. Яйця зваріть, остудіть та почистьте. В одного яйця приберіть білок. Все інше наріжте кубиком.
  3. Додайте до яблука і крабових паличок нарізану цибулю-порей, яйця та кукурудзу.
  4. Викладіть салат на тацю, дотримуючись форми дракона. Наріжте ківі слайсами та прикрасьте зверху, імітуючи луску.
  5. З яєчного білка і маслин зробіть очі для дракона. Лапки також виріжте з маслин.
  6. Гребінь і хребет сформуйте з цибулі-порею і свіжого огірка, а крила – з листочків пекінської капусти.
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Автор: Ольга Котів