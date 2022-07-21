Що найкраще освіжає у літній спекотний день? Звісно, що лимонад. Готувати його надзвичайно легко, й діти від нього сходять з розуму.
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Цитрусовий, з кислинкою та грайливими бульбашками. Те, що треба, аби подарувати собі заряд бадьорості та привести себе в тонус в спекотний літній день. Звісно не слід забувати про лід у напої – заготуйте його заздалегідь.
Пам'ятайте, не слід вживати цитрусові лимонади чи води натще серце. Обов'язково поснідайте, а вже потім тонізуйтеся прохолодним напоєм. Особливо уважним до таких напоїв потрібно бути людям із проблемами ШКТ та підвищеною кислотністю в організмі.
Рецепт цитрусового лимонаду
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку приготуємо сироп. Змішайте в сотейнику цукор та 100 мілілітрів води. Доведіть все до кипіння. Важливо, щоб цукор повністю розійшовся.
- Наріжте тонкими кільцями апельсин та лимон. У великий графін викладіть кубики льоду, кільця цитрусових. Залийте все сиропом та газованою водою.
- За допомогою ложки обережно перемішайте напій та залишіть настоятися для насиченого смаку, або вживайте одразу.
- До лимонаду можна також додати улюблену свіжу зелень, яка додасть напою свіжості та аромату. Наприклад, м'яту, тархуну або базиліку. Якщо вам довподоби експерименти – додайте ще кільця свіжого огірка.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього цитрусового лимонаду: