Що найкраще освіжає у літній спекотний день? Звісно, що лимонад. Готувати його надзвичайно легко, й діти від нього сходять з розуму.

Читайте також Для спекотної погоди: рецепт холодного супу

Цитрусовий, з кислинкою та грайливими бульбашками. Те, що треба, аби подарувати собі заряд бадьорості та привести себе в тонус в спекотний літній день. Звісно не слід забувати про лід у напої – заготуйте його заздалегідь.

Пам'ятайте, не слід вживати цитрусові лимонади чи води натще серце. Обов'язково поснідайте, а вже потім тонізуйтеся прохолодним напоєм. Особливо уважним до таких напоїв потрібно бути людям із проблемами ШКТ та підвищеною кислотністю в організмі.

Рецепт цитрусового лимонаду

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 лимон;

– 1 апельсин;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів води;

– 1 літр сильногазованої води;

– лід.

Приготування:

Спочатку приготуємо сироп. Змішайте в сотейнику цукор та 100 мілілітрів води. Доведіть все до кипіння. Важливо, щоб цукор повністю розійшовся.

Наріжте тонкими кільцями апельсин та лимон. У великий графін викладіть кубики льоду, кільця цитрусових. Залийте все сиропом та газованою водою.

За допомогою ложки обережно перемішайте напій та залишіть настоятися для насиченого смаку, або вживайте одразу.

До лимонаду можна також додати улюблену свіжу зелень, яка додасть напою свіжості та аромату. Наприклад, м'яту, тархуну або базиліку. Якщо вам довподоби експерименти – додайте ще кільця свіжого огірка.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього цитрусового лимонаду: