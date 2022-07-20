Холодний суп корисний, дуже освіжаючий, подається зі звареними на круто яйцями або молодою картоплею з кропом. Це смачна та ситна страва, яка припаде до душі усім.
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Увімкнена духовка або довге смаження страв додатково обігріють оселю. Саме тому варто шукати рецепти, які не вимагають довго стояти з увімкненою плитою.
Рецепт холодного літнього супу
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Ідеальний літній суп / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 8 огірків;
- 2 зубчики часнику;
- пучок кропу;
- 8 редисок;
- 800 грамів пахти;
- 6 зварених на круто яєць;
- сіль і перець до смаку;
- за бажанням: відварна молода картопля.
Приготування:
- Ретельно помийте та обсушіть овочі.
- Огірки слід очистити від шкірки й натерти на овочевій тертці в миску або каструлю.
- Зубчики часнику очистіть і видавіть через прес.
- Подрібніть кріп.
- З’єднайте всі овочі й додайте пахту.
- Приправте сіллю і перцем.
- Охолодіть в холодильнику.
- Редьку дрібно наріжте і складіть в окрему миску.
- Наріжте яєчні білки і викладіть їх на тарілки.
- Заливайте яйця холодним супом та зверху покладіть подрібнений жовток і редьку.