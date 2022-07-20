Холодний суп корисний, дуже освіжаючий, подається зі звареними на круто яйцями або молодою картоплею з кропом. Це смачна та ситна страва, яка припаде до душі усім.

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Увімкнена духовка або довге смаження страв додатково обігріють оселю. Саме тому варто шукати рецепти, які не вимагають довго стояти з увімкненою плитою.

Рецепт холодного літнього супу

Час: 20 хвилин
Порцій: 4

Ідеальний літній суп / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

  • 8 огірків;
  • 2 зубчики часнику;
  • пучок кропу;
  • 8 редисок;
  • 800 грамів пахти;
  • 6 зварених на круто яєць;
  • сіль і перець до смаку;
  • за бажанням: відварна молода картопля.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та обсушіть овочі.
  2. Огірки слід очистити від шкірки й натерти на овочевій тертці в миску або каструлю.
  3. Зубчики часнику очистіть і видавіть через прес.
  4. Подрібніть кріп.
  5. З’єднайте всі овочі й додайте пахту.
  6. Приправте сіллю і перцем.
  7. Охолодіть в холодильнику.
  8. Редьку дрібно наріжте і складіть в окрему миску.
  9. Наріжте яєчні білки і викладіть їх на тарілки.
  10. Заливайте яйця холодним супом та зверху покладіть подрібнений жовток і редьку.