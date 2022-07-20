Холодний суп корисний, дуже освіжаючий, подається зі звареними на круто яйцями або молодою картоплею з кропом. Це смачна та ситна страва, яка припаде до душі усім.

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Увімкнена духовка або довге смаження страв додатково обігріють оселю. Саме тому варто шукати рецепти, які не вимагають довго стояти з увімкненою плитою.

Рецепт холодного літнього супу

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Ідеальний літній суп / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

8 огірків;

2 зубчики часнику;

пучок кропу;

8 редисок;

800 грамів пахти;

6 зварених на круто яєць;

сіль і перець до смаку;

за бажанням: відварна молода картопля.

Приготування:

Ретельно помийте та обсушіть овочі. Огірки слід очистити від шкірки й натерти на овочевій тертці в миску або каструлю. Зубчики часнику очистіть і видавіть через прес. Подрібніть кріп. З’єднайте всі овочі й додайте пахту. Приправте сіллю і перцем. Охолодіть в холодильнику. Редьку дрібно наріжте і складіть в окрему миску. Наріжте яєчні білки і викладіть їх на тарілки. Заливайте яйця холодним супом та зверху покладіть подрібнений жовток і редьку.

З чим подати холодний суп?

Шкварки, грінки, молодий горох, рис.