Канадський шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво приховує своє особисте життя за сімома замками. Ресторатор зробив висновки після попереднього невдалого роману з українкою, та вирішив не знайомити публіку з новою обраницею доки не настане час.

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Незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" неодноразово публікував фотографії з другою половинкою, проте не показував лиця дівчини. Війна застала Ектора Хіменеса-Браво у рідній Колумбії, але він не зміг довго сидіти склавши руки. Кухар вважає своїм домом Україну, тому повернувся та почав допомагати українським захисникам та волонтерам. Також йому довелося відпустити свою кохану за кордон, щоб не наражати її на небезпеку.



Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото з особистого архіву шеф-кухаря

Сумую за нашими сімейними вечорами,

– написав Ектор на своїй сторінці в інстаграмі.

Шеф-кухар не приховує, що сумує за дівчиною та навіть виклав спільне фото, на якому шанувальники змогли розгледіти її лице. До цього Ектор приховував його від громадськості. Хто ця дівчина, чим вона займається – невідомо, але основне, що вони щасливі попри відстань.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво отримав запрошення стати зірковим гостем однойменного кулінарного шоу у Польщі. Ектор зізнався, що коли отримав запрошення від колег одразу погодився. Він впевнений, що його місія донести всім про Україну та подякувати Польщі та її людям за підтримку.