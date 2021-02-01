Як приготувати профітролі з заварним кремом: простий рецепт

1 лютого 2021 , 19:05
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Надзвичайно смачний десерт – ніжні тістечка, які сподобаються дітям і дорослим. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Профітролі – традиційна випічка французької кухні. Тістечка готують із заварного тіста з кремом і прикрашають шоколадною глазур'ю.

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Як приготувати профітролі

Інгредієнти для тіста:
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 150 мілілітрів води;
– 4 яйця;
– 2 чайні ложки цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 200 грамів борошна;
– ванільний цукор.

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У каструлі змішайте молоко з водою, додайте масло, цукор, ванільний цукор, перемішайте, доведіть до кипіння. Далі – додайте борошно, ретельно перемішайте.
  3. Викладіть тісто у миску, додайте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Тісто викладіть у кондитерський мішок.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментом, сформуйте кульки розміром 2-3 сантиметри, відправте запікатись на 15-25 хвилин до готовності. Важливо! Не відкривайте духовку під час випікання.

Профітролі/ Фото ru.freepik.com

Як приготувати заварний крем

Інгредієнти :
– 3 яєчні жовтки;
– 1 яйце;
– 300 мілілітрів молока 2,5%;
– 80 грамів борошна;
– 50 грамів цукру;
– ванільний цукор.
  1. Для приготування крему просійте борошно через сито.
  2. У мисці змішайте яєчні жовтки, додайте одне яйце, цукор, борошно, ванільний цукор.
  3. Молоко розігрійте у каструлі та влийте у миску з жовтками, перемішайте до однорідної консистенції. Крем на малому вогні доведіть до кипіння, залиште для повного охолодження при кімнатній температурі.
  4. Викладіть крем у кондитерський мішок, наповніть кремом тістечка.
  5. Викладіть на тарілку. Смачного!