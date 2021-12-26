Прощаємося з гостями: оригінальні рецепти кави

26 грудня 2021 , 20:15
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Джерело:

24 канал

Зазвичай наприкінці застіль останнім акордом є кава. Цей напій має багато варіацій, якими можна здивувати ваших гостей.

Кава з солодким – фінальний акорд веселих частувань. У кожного є свій особливий спосіб приготування напою.

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Втім, інколи треба спробувати й дещо нове. Повірте, оригінальний смак того вартий.

Кава по-арабськи з кардамоном

Особливий смак / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 2 чайні ложки свіжозмеленої кави;
  • 100 мілілітрів води;
  • 2 зернини кардамону;
  • цукор – до смаку.

Приготування

  1. Насипаємо в турку каву, цукор і давлені зерна кардамону. Заливаємо все холодною водою і ставимо на маленький вогонь.
  2. Як тільки на поверхні з'явиться біла плівка – знімаємо каву та ставимо назад через 5 – 7 секунд. Повторюємо процедуру 2 – 3 рази, не допускаючи закипання.
  3. Потім накриваємо і відставляємо, щоб настоялася. Через кілька хвилин розливаємо каву та подаємо на стіл.

Рецепт медової кави

Оригінальність звичного напою / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 200 мілілітрів свіжозвареної міцної чорної кави;
  • 2 чайні ложки меду;
  • 2 столові ложки збитих вершків;
  • 2 дрібки меленої кориці;
  • лід.

Приготування

  1. Варимо каву в улюблений спосіб та охолоджуємо.
  2. Наливаємо напій у високу склянку, додаємо мед та викладаємо шапочку зі збитих вершків.
  3. Посипаємо вершки корицею та подаємо до столу.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська