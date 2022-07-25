Найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше – це запечений перець.
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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкої та поживної закуски з солодкого червоного перцю.
В мене давно вже лежав червоний перець вдома, та все не було нагоди приготувати. Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений – смакота просто,
– прокоментував Володимир Ярославський.
Шеф-кухар радить обирати для страви не товсті та продовгуваті сорти перцю, адже в них менше насіння і щільна, проте соковита м'якоть, яка під час запікання не втрачає багато вологи.
Рецепт салату із запеченим перцем та сиром
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Помийте та просушіть перці Видаліть насіння та розріжте навпіл. Змастіть поверхню перців олією та відправте їх в духовку запікатися. Оптимальна температура для приготування овочів 180 – 200 градусів в режимі "конвекція".
- Шкірка перців повинна майже уся згоріти. Не хвилюйтесь – так треба!
- Дістаньте готові перці, накрийте їх фольгою та зачекайте поки охолонуть. Почистіть перці від засмаглої шкірочки. Коли вона саме спалена це дуже легко робити.
- Додайте до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте, скуштуйте та за необхідності додайте ще солі.
- Подавайте ароматну закуску зі шматочками молодого сиру. Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір.
Смачного!