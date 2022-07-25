Найпростіша закуска, яка не потребує багато часу на приготування, а з’їдається ще швидше – це запечений перець.

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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом швидкої та поживної закуски з солодкого червоного перцю.

В мене давно вже лежав червоний перець вдома, та все не було нагоди приготувати. Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений – смакота просто,

– прокоментував Володимир Ярославський.

Шеф-кухар радить обирати для страви не товсті та продовгуваті сорти перцю, адже в них менше насіння і щільна, проте соковита м'якоть, яка під час запікання не втрачає багато вологи.

Рецепт салату із запеченим перцем та сиром

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодких перців;

– 2 зубчики часнику;

– кінза;

– петрушка;

– оливкова олія;

– сіль;

– м'який козячий сир або бринза;

– бальзамічний оцет або лимонний сік.

Приготування:

Помийте та просушіть перці Видаліть насіння та розріжте навпіл. Змастіть поверхню перців олією та відправте їх в духовку запікатися. Оптимальна температура для приготування овочів 180 – 200 градусів в режимі "конвекція".

Шкірка перців повинна майже уся згоріти. Не хвилюйтесь – так треба!

Дістаньте готові перці, накрийте їх фольгою та зачекайте поки охолонуть. Почистіть перці від засмаглої шкірочки. Коли вона саме спалена це дуже легко робити.

Додайте до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку. Перемішайте, скуштуйте та за необхідності додайте ще солі.

Подавайте ароматну закуску зі шматочками молодого сиру. Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви, як додатковий гарнір.

Смачного!