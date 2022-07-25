Кабачкові палички в сирному клярі можна подати як до святкового столу, так і до буденного. Вони відмінно доповнять будь-яку м'ясну чи рибну страву.
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Обов'язково подайте їх зі соусом. Який – обирайте за власними вподобаннями.
Кабачки в духовці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте кабачки (краще обирати молоді). Наріжте їх паличками, серединку краще трішки зрізати.
- У окремій мисці вибийте яйця та перемішайте виделкою.
- У пакеті змішайте тертий сир пармезан та панірувальні сухарі. Можна додати улюблені спеції, сіль та трави.
- Обмокніть кабачки в борошні, далі запаніруйте в яйці та панірувальній суміші.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть сформовані кабачки в клярі на деко вкрите шаром пергаменту для випікання.
- Відправте деко з кабачками в духовку та запікайте 15 – 20 хвилин. Важливо не перетримати страву, щоб вона не перетворилася в кашу.
- Подавайте страву з улюбленим соусом.
Смачного!