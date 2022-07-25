Кабачкові палички в сирному клярі можна подати як до святкового столу, так і до буденного. Вони відмінно доповнять будь-яку м'ясну чи рибну страву.

Читайте також Курка з грибами, беконом та пряними спеціями: рецепт Джеймі Олівера

Обов'язково подайте їх зі соусом. Який – обирайте за власними вподобаннями.

Кабачки в духовці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– кабачки або цукіні;

– куряче яйце;

– панірувальні сухарі;

– пшеничне борошно;

– сухий часник;

– сир пармезан;

– сухі трави;

– сіль.

Приготування:

Ретельно помийте кабачки (краще обирати молоді). Наріжте їх паличками, серединку краще трішки зрізати.

У окремій мисці вибийте яйця та перемішайте виделкою.

У пакеті змішайте тертий сир пармезан та панірувальні сухарі. Можна додати улюблені спеції, сіль та трави.

Обмокніть кабачки в борошні, далі запаніруйте в яйці та панірувальній суміші.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Викладіть сформовані кабачки в клярі на деко вкрите шаром пергаменту для випікання.

Відправте деко з кабачками в духовку та запікайте 15 – 20 хвилин. Важливо не перетримати страву, щоб вона не перетворилася в кашу.

Подавайте страву з улюбленим соусом.

Смачного!