Кабачкові палички в сирному клярі можна подати як до святкового столу, так і до буденного. Вони відмінно доповнять будь-яку м'ясну чи рибну страву.

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Обов'язково подайте їх зі соусом. Який – обирайте за власними вподобаннями.

Кабачки в духовці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Ретельно помийте кабачки (краще обирати молоді). Наріжте їх паличками, серединку краще трішки зрізати.
  1. У окремій мисці вибийте яйця та перемішайте виделкою.
  1. У пакеті змішайте тертий сир пармезан та панірувальні сухарі. Можна додати улюблені спеції, сіль та трави.
  1. Обмокніть кабачки в борошні, далі запаніруйте в яйці та панірувальній суміші.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Викладіть сформовані кабачки в клярі на деко вкрите шаром пергаменту для випікання.
  1. Відправте деко з кабачками в духовку та запікайте 15 – 20 хвилин. Важливо не перетримати страву, щоб вона не перетворилася в кашу.
  1. Подавайте страву з улюбленим соусом.

Смачного!