Вишукано й просто: курячі стегна з цитрусовими
27 лютого 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Любите соковиту курочку? Тоді приготуйте стегенця! Це м'ясо калорійніше, зате не сухе, на відміну від грудки. А, замариноване в суміші цитрусів та зелені, воно стає ще ніжнішим.
Та й зайвого жиру в курячих стегенцях буде не так багато. Адже ви приготуєте їх без шкіри.
Рецепт курячих стегон із цитрусовими
Час: 2 години 35 хвилин
Порції: 6
Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркоюІнгредієнти:
– 1 кілограм курячих стегон (без кісток і шкіри);
– 1/3 склянки подрібненого свіжого листя кінзи;
– 1/4 склянки базиліка;
– 2 зелені цибулини;
– 3 столові ложки олії;
– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма або лимона;
– 1 столова ложка цедри лайма або лимона;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 чайні ложки тертого імбиру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку-гриль на середньому вогні.
- У мисці змішайте кінзу, базилік, зелену цибулю, 2 столові ложки олії, сік та цедру лайма, цукор, імбир, сіль і перець.
Фото Damn delicious
- У великій мисці змішайте суміш курки та кінзи. Маринуйте м'ясо від 2 – 8 годин, періодично перевертаючи. Злийте курку з маринаду.
- Обсмажте курячі стегна на сковорідці 10 – 20 хвилин.
Фото Damn delicious
- Подавайте страву зі шматочками лайма чи лимона.
Смачного!