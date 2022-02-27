Вишукано й просто: курячі стегна з цитрусовими

27 лютого 2022 , 17:11
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Джерело:

Damn delicious

Любите соковиту курочку? Тоді приготуйте стегенця! Це м'ясо калорійніше, зате не сухе, на відміну від грудки. А, замариноване в суміші цитрусів та зелені, воно стає ще ніжнішим.

Та й зайвого жиру в курячих стегенцях буде не так багато. Адже ви приготуєте їх без шкіри.

Рецепт курячих стегон із цитрусовими

Час: 2 години 35 хвилин

Порції: 6

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Інгредієнти:
 – 1 кілограм курячих стегон (без кісток і шкіри);
​ – 1/3 склянки подрібненого свіжого листя кінзи;
​ – 1/4 склянки базиліка;
​ – 2 зелені цибулини;
​ – 3 столові ложки олії;
​ – 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма або лимона;
​ – 1 столова ложка цедри лайма або лимона;
​ – 1 столова ложка цукру;
​ – 2 чайні ложки тертого імбиру;
​ – 1/2 чайної ложки солі;
​ – 1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку-гриль на середньому вогні.
  1. У мисці змішайте кінзу, базилік, зелену цибулю, 2 столові ложки олії, сік та цедру лайма, цукор, імбир, сіль і перець.


Фото Damn delicious

  1. У великій мисці змішайте суміш курки та кінзи. Маринуйте м'ясо від 2 – 8 годин, періодично перевертаючи. Злийте курку з маринаду.
  1. Обсмажте курячі стегна на сковорідці 10 – 20 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. Подавайте страву зі шматочками лайма чи лимона.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак