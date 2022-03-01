Швидко готуємо з буряка: три рецепти вітамінних салатів
1 березня 2022 , 12:23Читать новость на русском
На приготування смачного бурякового салату знадобиться всього кілька хвилин. У вас буде чудовий гарнір як до м'яса, так і до риби.
Буряк можна придбати в будь-якому магазині чи на ринку. Якщо зварите його заздалегідь (вариться 1,5 – 2 години), то максимум за 25 хвилин у вас на столі буде чудовий перекус.
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Салат із буряка та чорносливу
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
– 4 варених буряка;
– 100 грамів чорносливу;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 кисле яблуко;
– жменька волоських горіхів;
– майонез;
– 3 – 4 зубчики часнику.
Приготування:
- Натріть буряк на грубій тертці.
- Пропустіть крізь прес часник і додайте до тертого буряка.
- До миски з буряком натріть на грубій тертці яблуко, сир і перемішайте.
- Дрібно наріжте чорнослив та горіхи й додайте до решти інгредієнтів.
- Заправте салат майонезом і як слід перемішайте.
Смачного!
Салат із буряка та бринзи
- Час: 10 хвилин
- Порції: 4
Фото A couple cooks
– 2 варених буряка;
– 200 грамів бринзи;
– оливкова олія;
– 3 – 4 пера зеленої цибулі;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Буряк наріжте кружальцями й викладіть на таріль.
- Щедро посипте його розім'ятою бринзою та дрібно нарізаною зеленою цибулею.
- Полийте все олією, присмачте сіллю, перцем і перемішайте.
Смачного!
Салат із буряка та моркви
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Фото Food and wine magazine
– 3 варених буряка;
– 2 середні відварені моркви;
– жменька фісташок;
– свіжі листочки м'яти;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– хумус для подачі.
Приготування:
- Викладіть на таріль готовий хумус (пюре з нуту й тахіни).
- Натріть на дрібній тертці буряк та моркву, заправте спеціями та олією.
- Викладіть овочі на хумус, посипте подрібненими фісташками.
- Подавайте салат, присипавши свіжою м'ятою.
Смачного!