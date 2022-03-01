Швидко готуємо з буряка: три рецепти вітамінних салатів

1 березня 2022 , 12:23
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На приготування смачного бурякового салату знадобиться всього кілька хвилин. У вас буде чудовий гарнір як до м'яса, так і до риби.

Буряк можна придбати в будь-якому магазині чи на ринку. Якщо зварите його заздалегідь (вариться 1,5 – 2 години), то максимум за 25 хвилин у вас на столі буде чудовий перекус.

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Салат із буряка та чорносливу

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 4 варених буряка;
 – 100 грамів чорносливу;
 – 100 грамів твердого сиру;
 – 1 кисле яблуко;
 – жменька волоських горіхів;
 – майонез;
 – 3 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Натріть буряк на грубій тертці.
  2. Пропустіть крізь прес часник і додайте до тертого буряка.
  3. До миски з буряком натріть на грубій тертці яблуко, сир і перемішайте.
  4. Дрібно наріжте чорнослив та горіхи й додайте до решти інгредієнтів.
  5. Заправте салат майонезом і як слід перемішайте.

Смачного!

Салат із буряка та бринзи

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4


Фото A couple cooks

Інгредієнти:
 – 2 варених буряка;
 – 200 грамів бринзи;
 – оливкова олія;
 – 3 – 4 пера зеленої цибулі;
 – сіль;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Буряк наріжте кружальцями й викладіть на таріль.
  2. Щедро посипте його розім'ятою бринзою та дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  3. Полийте все олією, присмачте сіллю, перцем і перемішайте.

Смачного!

Салат із буряка та моркви

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4


Фото Food and wine magazine

Інгредієнти:
 – 3 варених буряка;
 – 2 середні відварені моркви;
 – жменька фісташок;
 – свіжі листочки м'яти;
 – 1 столова ложка оливкової олії;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – хумус для подачі.

Приготування:

  1. Викладіть на таріль готовий хумус (пюре з нуту й тахіни).
  2. Натріть на дрібній тертці буряк та моркву, заправте спеціями та олією.
  3. Викладіть овочі на хумус, посипте подрібненими фісташками.
  4. Подавайте салат, присипавши свіжою м'ятою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак