Справжній тирамісу: рецепт найпопулярнішого італійського десерту від шеф-кухаря
23 серпня 2021 , 16:06Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився правильним рецептом італійського тирамісу. До речі, в перекладі це таємниче слово означає "піднеси мене до хмар". Дуже влучна назва! Вона чудово передає кавову ніжність та повітряність десерту.
Тирамісу – класичний десерт італійської кухні. Зазвичай у його складі є яєчні жовтки, але й без них також буде смачно.
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Якщо готуватимете тирамісу на жовтках, не забудьте попередньо вимити курячі яйця, щоб у жовтки не потрапили мікроби зі шкарлупи.
Рецепт тирамісу на яєчних жовтках
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Тирамісу від Ектора Хіменеса-Браво / Скриншот із відео кухаря
– 5 яєчних жовтків;
– 125 г цукру;
– 400 мл вершків жирністю 30 – 33%;
– 425 г сиру маскарпоне;
– ванільний екстракт;
– 300 мл кави;
– 400 г савоярді;
– 30 г вашого улюбленого лікеру;
– какао для декору.
Приготування:
- Збийте жовтки з цукром.
- Додайте сир маскарпоне до яєчної маси та перемішайте.
- Збийте вершки з ванільним екстрактом до стійкої піни та введіть їх до яєчної маси.
- Змішайте охолоджену каву з лікером.
- Занурте печиво савоярді в каву на 2 – 3 секунди та викладіть на дно форми. Зверху на печиво викладіть крем, далі знову шар печива. Чергуйте шари доки не заповните всю форму.
- На останній шар крему посипте какао та відправте десерт в холодильник на 2 години.
- Десерт готовий. Смачного!