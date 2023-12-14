Подача, яка вражає: рецепт канапе, які сподобаються усім

14 грудня 2023, 21:05
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Джерело:

Fajne gotowanie

На святковому столі завжди спочатку присутні легкі закуски. Вони повинні виглядати особливо святково та апетитно, аби задати настрій для всієї трапези.

Апетитні закуски – королі будь-якого святкового частування. Канапе з лососем та вершковим сиром вражають не лише простотою приготування, а й своїм витонченим смаком. Це опція, про яку вам точно не доведеться шкодувати.

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Інгредієнти:
– чверть багета;
– 100 грамів копченого лосося;
– 75 грамів вершкового сиру;
– 10 грамів кропу;
– 1 огірок.

Приготування:

  1. Наріжте багет на скибочки.
  2. Розігрійте сковороду і обсмажте на ній багет.
  3. Намажте їх сиром і викладіть скибочки сьомги.
  4. Кріп помийте і подрібніть.
  5. На сьомгу викладіть нарізаний кріп.
  6. Огірок помийте, наріжте скибочками і викладіть поверх канапе.
  7. Подавайте їх відразу після приготування.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська